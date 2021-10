Jens Hammer forudser vemodigt gensyn med kapitlet om Hobro IK

FODBOLD:Det er en vital duel i bundstriden af fodboldens 1. division, når Esbjerg fredag aften gæster Hobro IK, men for én mand er opgøret meget mere end det.

Vestjydernes direktør, Jens Hammer Sørensen, er for første gang nogensinde på besøg som modstander på DS Arena, efter at han i foråret blev fyret som sportschef i Hobro IK. Indtil da havde han haft sin daglige gang i den nordjyske klub gennem 20 sæsoner.

- Jeg er blevet fortalt, at jeg har repræsenteret Hobro i 588 kampe, som spiller, træner og sportschef. Det bliver meget specielt og helt sikkert også vemodigt for mig at komme på besøg igen, siger han.

Jens Hammer erkender, at han ikke har været på DS Arena, siden han havde sidste arbejdsdag 31. maj. Men selvom han var uenig med Hobros bestyrelse om den fremtidige strategi, så glæder han sig til at hilse på igen.

Jens Hammer med det gule Hobro-halstørklæde, som fredag aften bliver i skuffen. Arkivfoto: Lars Pauli

- Der er rigtig mange mennesker, jeg gerne vil sige hej til igen, og jeg skal da heller ikke lægge skjul på, at jeg normalt holder med Hobro, når jeg ser dem spille. De fleste af spillerne er nogle, jeg har været med til at hente til klubben, så det er meget naturligt for mig. Lige i aften er jeg dog nødt til at håbe på, at de taber. Så professionel er jeg trods alt blevet, fortæller Esbjerg-direktøren

Mens Hobro er sidst i NordicBet Ligaen med ni point for 13 kampe, ligger Esbjerg tredjesidst og har blot tre point mere på kontoen. Vinder nordjyderne i aften, overhaler de Jens Hammer og kompagni i en meget tæt tabel.

- Det er da en uhyggelig vigtig kamp. Vi slider desværre med at finde vores topniveau på udebane, og derfor halter vi lige nu tre point efter top-6. Men der er ingen tvivl om, at vi gerne skal derop og ligge, og at vi skal tilbage til Superligaen hurtigst muligt. Det er dog lidt af en supertanker, vi skal have vendt, så der venter et stort stykke arbejde forude, siger han.

I sæsonens første møde mellem de to hold vandt Esbjerg 2-1 over Hobro hjemme på Blue Water Arena.

- Det var en meget jævnbyrdig kamp, og det gælder næsten for alle opgør i 1. division. Det er stadig en uhyggelig tæt række, vurderer Jens Hammer.

Der er kampstart på DS Arena kl. 19 fredag aften. Kampen kan ses på Viaplay.