Jens Hammer roser Hobro - og vil lære af sin gamle klub

FODBOLD:Esbjerg-direktør Jens Hammer Sørensen var søndag eftermiddag tilbage i sin gamle klub Hobro IK, hvor hans nye arbejdsgiver sejrede 2-1. Allerede før kampen var Esbjerg dog rykket ned i 2. divison, mens Hobro efter et stærkt forår var sikker på at få endnu en sæson i NordicBet Ligaen.

Den tidligere spiller, træner og sportschef igennem 20 år hos nordjyderne har kun ros til overs for Hobros præstation.

- Jeg synes, at de har lavet en god sæson. Deres forår har især været godt, og det tager jeg hatten af for. Det skal der ikke være nogen tvivl om, siger Jens Hammer Sørensen.

Jens Hammer Sørensen hilser her på Esbjerg-spilleren Bardhec Bytyqi (tidligere AaB), men der var også masser af tid til at hilse på Hobro-spillere og andre repræsentanter fra klubben. Foto: Bente Poder

Det var søndag tydeligt at se, at Jens Hammer Sørensen stadig er en populær herre, når han går rundt på DS Arena i Hobro, og han håber da også på, at han til næste sæson kan give Esbjerg noget af det, Hobro har gjort så godt i mange år.

- Vi skal have skabt et hold i EFB nu. Vi har rigtigt dygtige spillere, men vi har ikke formået at skabe et hold. Man kan se i Hobro, at de stadig er et hold, og det er jo den ånd, der har været der i mange år, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

Den nuværende Esbjerg-direktør blev fyret som sportschef i Hobro 1. maj 2021 efter nogle uoverensstemmelser omkring strategien i klubben, der ifølge Jens Hammer Sørensen ville bringe klubbens position i dansk fodbold i fare.

- Jeg har aldrig sagt, at Hobro ville rykke ned, men derimod at det ville blive svært for dem at være et top-18-hold i Danmark, når de også ville lave et akademi ved siden - økonomien taget i betragtning. Den holdning holder jeg fast i, konstaterer han.

Hobro IK - Esbjerg FB 1-2 (0-2) Fodbold, NordicBet Ligaen, kvalifikationsspil

Mål: 0-1 Marcus Mustac (2. minut), 0-2 Emil Holten (31. minut), 1-2 Mads Hvilsom (90. minut)

Hobro IK (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Mads Eriksen - Frederik Elkær, Mikkel M. Pedersen, Mathias Nygaard (Danny Amankwaa, 56. minut), Mads Freundlich (Frederik Mortensen (56. minut), Oliver Klitten (Christoffer Østergaard, 87. minut) - Don Deedson (Justin Shaibu, 70. minut), Muamer Brajanac (Mads Hvilsom, 46. minut)

Advarsler: Mads Freundlich, Hobro (11. minut), Elias Sørensen, Esbjerg (70. minut), Danny Amankwaa, Hobro (84. minut)

Dommer: Patrick Gammelholm VIS MERE

Da Jens Hammer Sørensen i august 2021 sluttede sig til Esbjerg fB som administrerende direktør, var det en klub i krise, han trådte ind i. Det skyldtes især de mange skandalehistorier, der var omkring cheftræneren Peter Hyballa.

Tyskeren stoppede samme dag, som Jens Hammer Sørensen kom til den traditionsrige klub, og det primære mål for den nye direktør var at skabe ro. Men især én ting har gjort det svært.

- Man kan skabe nok så meget ro, man vil, men hvis man ikke vinder fodboldkampe, rykker man ud. Vi har bare ikke været dygtige nok til at vinde kampe, lød det fra Jens Hammer Sørensen, der glider lidt af på spørgsmålet om, hvorvidt han er lykkes med at skabe den fornødne ro i klubben.

Hobro mod Esbjerg fB

Udadtil har det ikke været til at se, at der var kommet ro på de indre linjer i Esbjerg, hvor de amerikanske ejere kontrollerer det meste med hård hånd, og der har også i Jens Hammer Sørensens tid været en trænerfyring af Roland Vrabec, mens den efterfølgende cheftræner Michael Kryger måtte sygemelde sig i midten af april på ubestemt tid.

Har dine arbejdsbetingelser været gode nok?

- Jeg kendte godt præmissen, da jeg gik ind i det job her. Når jeg ikke skulle være sportschef, var det ejerne, der skulle stå for at hente spillere og trænere, og det har jeg fuld respekt for, for den præmis kendte jeg, svarer Jens Hammer Sørensen, der garanter, at han ikke løber af pladsen.

- Min fremtid er i Esbjerg. Jeg har en kontrakt et stykke tid endnu, og den har jeg tænkt mig at opfylde. Jeg stikker ikke halen mellem benene, fastslår Jens Hammer Sørensen.