Jens Stryger Larsen smækker Danmark til sejr i Wien

Det danske fodboldlandshold tordner afsted i sin gruppe i Nations League og har nu sat sig på førstepladsen.

Det står klart, efter at Danmark mandag vandt 2-1 ude over Østrig i gruppens topkamp.

Faktisk sluttede kampen først få minutter inde i tirsdagen, da opgøret blev forsinket i halvanden time på grund af en strømafbrydelse på stadion.

Pierre-Emile Højbjerg bragte Danmark foran i første halvleg, men dansk sjusk i eget straffesparksfelt kostede en udligning af Xaver Schlager midt i anden halvleg.

I det 84. minut sørgede indskiftede Jens Stryger Larsen så for, at Danmark kunne tage tre point. Fra kanten af feltet drejede han bolden utageligt over i målets modsatte side og skabte vild jubel blandt spillerne på banen og bænken.

Efter to ud af seks gruppekampe har Danmark allerede skabt et forspring på tre point ned til Østrig og fem point til Frankrig og Kroatien. Dermed er minimumsmålsætningen om at sikre overlevelse på øverste Nations League-niveau allerede tæt på at blive indfriet.

Nogen stor fodboldkamp var der aldrig tale om, men alligevel vil kampen - eller perioden før kampen - blive husket i mange år.

Efter spillerne havde varmet op, gik stadionlamperne ud. Længe var det usikkert, om problemerne ville blive løst tids nok til, at kampen stadig kunne gå i gang mandag.

I den lange ventetid forsøgte stadionspeakeren at opmuntre publikum med fællessang, mens der blev arbejdet på højtryk i kulissen. Lyset endte med at være væk i mere end tre kvarter, og derefter skulle spillerne varme op igen, inden der endelig kunne spilles fodbold.

Der var lukket 18.700 tilskuere ind til kampen - lidt over en tredjedel af stadionets kapacitet - og langt størstedelen blev og så kampen til ende, selv om der endte med at være tale om en midnatsforestilling.

Vokalt var det de cirka 800 danske fans oppe under taget, der primært stod for lydtapetet i den klassiske musiks hovedstad.

Da dommeren fløjtede det forsinkede opgør i gang, var det med et vaklende dansk hold gennem stor dele af opgøret. Østrigerne lykkedes med at presse danskerne til hyppige fejl, og Danmark opnåede aldrig rigtig den ønskede kontrol.

Det levede Hjulmand og co. dog fint med, for Danmark førte både i pausen, og da kampen blev fløjtet af.

Pierre-Emile Højbjerg scorede efter 27 minutters spil på et oplæg fra Rasmus Nissen Kristensen. Indlægget rettede Marco Friedl af, og så havnede bolden i Højbjergs løbebane, og han styrede den kontrolleret i nettet.

Før og efter pausen brændte henholdsvis Yussuf Poulsen og Andreas Skov Olsen en friløber, der kunne have gjort det til 2-0.

Det så ud til at blive kostbart, da danskerne ufrivilligt stod for en stor del af forarbejdet til Østrigs udligning.

Midt i anden halvleg lavede Joachim Andersen en for svag aflevering tilbage til Kasper Schmeichel.

Den danske keeper var under pres og skulle nok have clearet bolden, men forsøgte i stedet med en aflevering, som blev blokeret og opsnappet. Herfra blev den sendt videre ind foran mål, hvor Xaver Schlager kunne udligne.

Kort efter afviste stolpen et langskudsmål fra Christian Eriksen, og i den anden ende var stolpen også i vejen, da Marko Arnautovic rundede Kasper Schmeichel, men forsømte at score.

Alligevel skulle opgøret få en vinder, og det med en uventet matchvinder.

Jens Stryger Larsen var således sat på banen til sin første kamp siden 12. november sidste år, men han viste tegn på alt andet end rust, da han smadrede bolden i nettet til 2-1.

Siden pressede Østrig på for en fortjent udligning, men Danmark holdt stand og tog sejren.

