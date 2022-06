Jens Stryger-mål aftvinger respekt efter svær periode

Holdkammeraterne og landstræner Kasper Hjulmand er alle dybt imponerede af, hvordan Jens Stryger Larsen mandag kunne gå ind og afgøre Nations League-udekampen mod Østrig efter ikke at have spillet en kamp i syv måneder.

Danskeren har været lagt på is i Udinese, men har holdt sig skarp i håbet om stadig at kunne være i betragtning til landsholdet. Derfor er det helt fortjent, at han mandag fik en helterolle.

Sådan lyder det eksempelvis fra landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

- Det er en cadeau til hans professionalisme. Han har været i en svær situation, men det viser, at han har haft den rigtige indstilling og mentalitet, når han kan komme ind i sådan en kamp og gøre en forskel. Han er en fighter, der ikke giver op.

- Der er ikke mange, der giver meget mere, end hvad Jens gør hver eneste dag til træning, og jeg er utrolig stolt af ham, siger målmanden.

Stryger blev skiftet ind i stedet for Joakim Mæhle midtvejs i anden halvleg og scorede sejrsmålet efter 83 minutters spil, da han klaskede bolden utageligt over i det lange hjørne fra kanten af feltet.

Udskiftede Mæhle er stolt af sin holdkammerat og backkonkurrent.

- Jeg er rigtig glad på Strygers vegne, efter at han har været endt i en lortesituation i sin klub. Det er fantastisk, at han kom ind og afgjorde det.

- Han fik stående klapsalver, da han kom ind i omklædningsrummet, fortæller Mæhle.

Det er udsigten til et forestående kontraktudløb, der fik Udinese til at vrage danskeren tilbage i november. Landstræner Kasper Hjulmand er dog sikker på, at Stryger i løbet af sommeren sagtens kan finde en interessant arbejdsgiver efter mandagens præstation i Wien.

- Det glæder mig helt vildt, at han kan få sådan en oplevelse, efter det han fuldstændig uforskyldt har været igennem. Det er en grim ting i fodbold, som sker en gang imellem.

- Jeg ved, hvor hårdt han har arbejdet i syv måneder uden at spille kampe. Han har holdt sig fit med tanke på, at sådan noget her kunne ske.

- Jeg håber, at der er mange klubber, som står derude og kigger på og tænker, at ham her skal vi have, for han har kvalitet, siger Hjulmand, imens han klapper en tydelig rørt Jens Stryger på skulderen.

Sejrsmålet mod Østrig var kulminationen på en intens periode for Jens Stryger, der blev far i slutningen af maj.

- Det er godt nok svært at sætte ord på det hele. At blive far for første gang er klart det største, men inden for kridtstregerne var det her en af mine største sejre.

- Jeg har holdt snuden i sporet i syv måneder, og jeg er blevet presset mentalt og fysisk på en måde, jeg ikke synes, har været fair. Det var fantastisk at kunne se bolden gå ind i min første kamp efter så hård en tid, siger backen.

Om selve målet fortæller han, at forsvarsspilleren åbenlyst inviterede Stryger til at trække ind i banen til sit gode venstre ben.

- Det hele føltes som slowmotion, bolden var lang tid undervejs, måske fordi det var et blødt spark, siger han og griner.

Lollikken har nu lavet tre mål i 48 A-landskampe.

/ritzau/