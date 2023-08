Jeppe fejrede guld på krykker: Isen slår smerterne

AALBORG:25-årige Jeppe Jul Korsgaard har spillet for Aalborg Pirates' førstehold i 10 år, og den seneste sæson var hans bedste til dato. Her vandt ishockeyholdet for andet år i træk DM-guld, men det var en streg i regningen for den aalborgensiske forward, at han kun var tilskuer til de afgørende kampe.

- Det var en lidt akavet situation, hvor jeg troede, at jeg kunne komme rundt om modstanderens back og først på pucken. Men idet jeg hopper rundt bag ham, hænger mit højre ben efter og mit yderste ledbånd bliver revet over, husker den lokale ishockeyspiller.

Jeppe Jul Korsgaard er glad for nu at kunne vende tilbage til isen, men han er stadig en smule bekymret for knæskaden. Det gælder både de fysiske smerter, men også det mentale aspekt, som han skal overkomme.

- Jeg vil nok tro, at jeg kommer ud i situationer, hvor jeg vil være lidt bange for mit knæ. Men størstedelen af det, er også meget mentalt, at man kan komme videre, selvom det stadig gør lidt ondt. Så er det ikke noget, jeg rigtig kan komme udenom, fortæller Jeppe Jul Korsgaard.

Han var tilbage på isen for første gang i mandags, men trænede først for alvor med tirsdag aften, hvor Aalborg Pirates havde inviteret fansene indenfor i Sparekassen Danmark Isarena til en snak og en autograf forud for sæsonstarten.

- Det er godt for begge parter at komme tilbage igen. Det er lidt ligesom, når køerne er tilbage på græs, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Fremtid i Aalborg

Efter 10 år på førsteholdet - bortset fra en smuttur til svensk juniorhockey - ser forwarden fra Aalborg Pirates ud til at forsætte i fødebyen. Han er godt tilpas, hvor han er, og han har store ambitioner om at vinde klubbens tredje mesterskab i træk.

Jeppe Jul Korsgaard fejrede sidste års mesterskab med en knæskinne efter sin skade, og han drømmer om at vinde endnu et i år. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det, som det handler om for mig, er at vinde guld. Jeg synes, jeg har fundet min plads, hvor jeg kan bidrage, og det handler ikke kun om point. Det har i mange år været planen, at jeg skulle fortsætte i Aalborg, og der er nogle prioriteringer med familien, der gør, at jeg vælger at blive, siger Jeppe Jul Korsgaard.

En anden årsag til, at han fortsat nyder sin tid i klubben er, at Aalborg Pirates fortsat har en stærk kerne af lokale spillere. Derfor var det naturligvis hårdt for Jeppe Jul Korsgaard, da hans gode venner og holdkammerater, tvillingerne Martin og Mikkel Højbjerg, for nylig stoppede karriererne efter flere skadesproblemer.

- Det kom da lidt ud af det blå, men for mig var det ikke den store overraskelse, fordi de er så fornuftige mennesker. Det er jo en kombination af skader, personligt liv, og hvad man laver ved siden af ishockeyen. Men ingen tvivl om, at det er et hårdt slag for os at miste dem, fortæller den nordjyske forward.

Udover ishockey driver Jeppe Jul Korsgaard et ejendomsfirma med sin svigerfar, hvor han beskæftiger sig med renovering eller nedrivning af blandt andet lejligheder. Det er også noget, som han overvejer at beskæftige sig med, når han en dag ligger skøjterne på hylden.

- Der kan være flere forskellige ting, der gør, at man bliver nødt til at prioritere anderledes. Ishockey er jo en hobby, som jeg har været heldig og privilegeret af at kunne leve af, men det er selvfølgelig ikke fodboldpenge, vi taler om, siger Aalborg Pirates-profilen.