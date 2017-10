Jeppe Juel fortsætter forrygende sæson

TRAVSPORT: Søndag eftermiddag cementerede Bikini sin position som dronningen blandt de 4-årige hopper, da Great Challenger-datteren med Jeppe Juhl som kusk i overlegen stil tog en ny storløbssejr i Grand Circle 4-års Championat for hopper på Billund Trav. Dermed blev der lagt yderligere 165.000 kroner til hoppens i forvejen velvoksne præmiesum.

Opgaven var på forhånd besværliggjort af startspor 12, men Jeppe Juel sendte sin hoppe i angreb med 1200 meter til må. Sejren var den femte i træk, og Jeppe Juel var efterfølgende tilfreds med hestens præstation.

- Hun var rigtig fin igen i dag, og nu har vi lidt sjove planer. Vi er ved at undersøge muligheden for at sende Bikini og VM-hesten Tripolini VP til Frankrig her i vinter, forklarer en glad Jeppe Juel.

Han hentede yderligere to sejre søndag og nærmer sig med hastige skridt dermed tre millioner i indkørte præmier til stalden i denne sæson.