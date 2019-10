Jeppe Juel kom tilbage i rampelyset

HESTESPORT:Jeppe Juel har gennem mange sæsoner tilhørt den absolutte top i dansk travsport.

Aktuelt indtager han en fjerdeplads i nationalligaen for de mest vindende travtrænere i Danmark. Det til trods har det ikke været en sæson helt, som Jeppe Juel havde ønsket.

Mandag aften kørte det dog i olie for den ambitiøse nordjyde, som tre gange kunne køre først over stregen som vinder.

Først var det med egentrænede Caviar, som igen vendte tilbage efter løbspause og kunne gå til tops direkte i 1.15,9/2140ma.

Dernæst blev det til to sejre som gæstekusk. Først var det Kaj Jensens Dream Hastrup, som nød godt af Jeppe Juels evner i en sulky.

Dernæst var det Marc Bæk Nielsen som overlod linerne bag El Classico, hvilket resulterede i karrierens første sejr.

Det var dog en nøgtern og realistisk Jeppe Juel efter dagens sejrstogt.

- Jeg føler, vi arbejder seriøst og ordentligt med tingene hjemme i stalden, og jeg kan ikke rose vores dygtige personale og medhjælpere nok. Vi har været ramt af sygdom til hestene i flere omgange, og det er en ond cirkel at komme ind i. For 10 år siden var jeg nok gået helt ned, men jeg er blevet mere voksen.

- Jeg ved, at de ting, vi arbejder med i træning hos hestene er det rigtige, og jeg ved, at jeg stadig kan køre travløb, så det hele handler om at have is i maven og bare tro på det koncept, jeg har bygget op forklarer Jeppe Juel.