Jeppe Pedersen har planen klar: Dette skal bringe ham på holdet i AaB

FODBOLD:AaB vurderede kort før sæsonstarten, at Jeppe Pedersen endnu er et stykke fra at kunne bide sig fast på superligaholdets centrale midtbane.

Nordjyderne besluttede derfor at sende den 20-årige midtbanespiller længere nordpå til 1. divisionsklubben Vendsyssel FF på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Rollen som udlejningsspiller har Jeppe Pedersen efterhånden vænnet sig til, efter han i den sidste halvdel af 2020/21-sæsonen havde et succesfuldt lejeophold i Skive.

- Jeg er taget til Vendsyssel med ambitionen om at få en masse spilletid. Jeg føler, jeg er ved at være helt inde i spilsystemet og er en del af holdet, lyder det fra Jeppe Pedersen.

AaB-ejede Jeppe Pedersen havde inden søndagens 1-1-kamp mod Fredericia kun haft en rolle som indskifter i de første NordicBet Liga-kampe. Men søndag fik han chancen fra start ved siden af anfører Mikkel Wohlgemuth på den centrale midtbane.

- Jeg så på tallene fra Horsens-kampen, og så har Jeppe bare haft nogle gode indhop. Det var helt naturligt, at han skulle have chancen, lyder forklaringen på Jeppe Pedersen startplads fra cheftræner Henrik Pedersen.

Og startpladser skal der gerne komme mange flere af, hvis Jeppe Pedersen skal spille sig tættere på AaB-holdet.

- Det er planen, at jeg skal komme tilbage til AaB med mere power. Min udvikling går den rigtige vej. Nu handler det bare om at få flere kampe under bæltet, så jeg er klar til at tage næste skridt, som er at komme ind på AaB's hold.

- Jeg er sikker på, at en sæson i Vendsyssel og 1. division er det rigtige for mig. Det er en stærk liga, som man ikke må undervurdere, siger Jeppe Pedersen.

Den unge midtbanespiller er glad for Henrik Pedersens system, mens glæden omvendt er gengældt fra cheftræneren.

- Jeppe er en spiller lige efter mit hoved. Han er en powerspiller, som elsker at spille fremad og løbe meget. Han har en superindstilling til tingene, og jeg synes, at han udvikler sig rigtig flot.

Jeppe Pedersen får muligheden for at få sin anden startplads i ligaen, når Vendsyssel på søndag tager turen til Sjælland, hvor HB Køge venter.