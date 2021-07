Jerndefensiv fortsætter hos Jammerbugt

FODBOLD:Jammerbugt kan fredag offentliggøre, at den defensive kvartet i form af Nicolai Lyngø, Mads Larsen, Michael Stokbro og Emil A. Nielsen alle fortsætter hos 1. divisionsklubben i den kommende sæson.

De fire defensivt orienterede spiller havde alle en andel i oprykningen fra 2. division til 1. division, hvor de holdt buret rent hele 12 gange.

I 1. division bliver der også brug for en solid defensiv, og derfor glæder det holdets cheftræner, Bo Zinck, at de alle fortsætter med at spille fodbold i Pandrup.

- Det er glædeligt. De har alle en andel i vores oprykning og er vigtige forlængelser alle fire, siger han indledningsvist i en pressemeddelelse, som klubben har sendt ud.

Mads Larsen og Nicolai Lyngø har skrevet kontrakt for resten af året, mens Michael Stokbro og Emil A. Nielsen efter planen er at finde hos Jammerbugt FC i de kommende to år.