Jesper Jensen er i venteposition i Frederikshavn: - Jeg vil hjem og vinde guld

ISHOCKEY:Jesper Jensen er allerede trukket i den uniform, som den mangeårige landsholdsspiller håber at få som sin faste arbejdsbeklædning i de kommende sæsoner.

33-årige Jensen træner således med hos Frederikshavn White Hawks, der i denne uge gik på is for første gang siden nedlukningen i marts. De to parter har forhandlet alle vilkår på plads i en flerårig aftale, så nu afventer Jesper Jensen, om det lykkes White Hawks ved sponsoreres hjælp at få finansieret aftalen.

- Det er selvfølgelig en ny situation at stå i for mig. Jeg kan ikke gøre andet end at vente, så det er da lidt specielt, men på den anden side har jeg jo før prøvet at stå med usikkerheden, når man er imellem to job. Det er dejligt, at jeg kan få lov at træne med allerede nu, men jeg går virkelig og krydser fingre for, at det hele falder på plads, siger Jesper Jensen.

I Frederikshavn White Hawks deler cheftræner Jari Pasanen håbet om, at det ikke kun er på lånt tid, at han har fået landsholdsspilleren til rådighed.

- Han ville være en enorm forstærkning. Både for klubben, men især også for de danske spillere, for Jesper er et stort idol for mange af dem, siger Jari Pasanen.

Forbindelsen mellem Frederikshavn White Hawks og Jesper Jensen går nemlig langt tilbage. Han er født og opvokset i Sverige med en svensk mor og en dansk far, men som 16-årig flyttede han til Frederikshavn.

- Jeg betragter lidt Frederikshavn som mit hjem. Jeg gik på gymnasiet her og har rigtig mange venner her. Det var i Frederikshavn, jeg levede de første af mine voksenår, og det sætter selvfølgelig et aftryk, og min kæreste er også herfra, siger Jesper Jensen.

Bortset fra en enkelt sæsons afstikker til Gentofte spillede Jesper Jensen sine første seniorår i Frederikshavn White Hawks. Siden gik turen til den bedste tyske række, og i de seneste fem sæsoner har han spillet på højeste niveau i Sverige.

Jesper Jensen vil være en enorm forstærkning af White Hawks-holdet, mener cheftræner Jari Pasanen. Foto: Bente Poder

- Jeg har altid haft en plan om, at jeg gerne ville hjem og spille, og at det skulle være, mens jeg kunne gøre en forskel, så jeg synes timingen er god nu, hvor jeg stadig føler, at jeg kan spille i en del år.

- Jeg har aldrig prøvet at vinde guld, og det er med den ambition, jeg kommer hjem. Det bliver svært, for ligaen ser ud til at blive super stærk, men det er helt klart det, jeg kommer hjem for, hvis det hele lykkes, siger Jesper Jensen.

Mens Frederikshavn White Hawks fortsat kæmper for at finde pengene til Jesper Jensen, blev det tirsdag en kendsgerning, at russiske Alexander Bumagin tager endnu en sæson som høg, men der skal mere ind, før Metal Ligaen efter planen sættes i gang 18. september.

- Det afhænger selvfølgelig af, hvad der sker med Jesper, for han er en stor brik i vores puslespil, men udover det har vi brug for et par udenlandske forwards mere. Vi vil give mange af vores unge spillere chancen, men vi har brug for lidt mere erfaring, som også kan hjælpe med at vise de unge vejen.

- Alt handler selvfølgelig om økonomi i de her tider, hvor mange har det svært, men jeg stoler på ledelsen, som har gjort et godt arbejde indtil nu, siger Jari Pasanen.