Jesper Nielsen havde brug for en ny start igen - derfor passede Aalborg Håndbold godt

HÅNDBOLD:Tirsdag aften spillede Aalborg Håndbold sin anden træningskamp mod Skanderborg Århus Håndbold, hvor det nordjyske hold hev endnu en sejr hjem. Stillingen endte 29-26 til Aalborg.

En mand, der gjorde sig bemærket, var den nytilkomne stregspiller Jesper Nielsen, der leverede 7 af Aalborgs 29 mål.

Selvom Jesper Nielsen ved at der er hård konkurrence om pladserne, så er han sikker på, at han kan bidrage med noget rutine. Foto: Lars Pauli.

Tirsdagens træningskamp, var Jesper Nielsens anden af slagsen i Aalborg Håndbold trøjen.

- Jeg synes det bliver bedre og bedre. Det hele er meget nyt. Det er nye spillere og et nyt spilsystem, som jeg skal lære at se, fortæller han.

22. marts i år offentliggjorde Aalborg Håndbold, at de havde skrevet en 3-årig kontrakt med den svenske stregspiller, der i forrige sæson spillede for bundesligaklubben Rhein-Neckar Löwen.

- Jeg var interesseret i Aalborg, da jeg hørte at der var en gensidig interesse. Jeg har været i Bundesligaen i 6 år, og var lidt træt af det. Jeg kommer fra nogle sæsoner, hvor jeg har været en del skadet, så jeg trængte til en ny start igen. Så det passede udmærket at komme til så godt et hold som Aalborg, som er tæt på Sverige, forklarer han.

Inden Jesper Nielsen var i kontakt med Aalborg Håndbold, havde han allerede et kendskab til klubben gennem nogle tidligere holdkammerater.

- Jeg er gode venner med Henrik Mølgaard og (Mikael, red.) Aggefors, så jeg har altid haft kendskab til Aalborg. Og jeg har altid hørt godt om klubben og byen, pointerer han.

Jesper Nielsen er ligeglad med, om han spiller angreb eller forsvar, så læge han kan bidrage med noget godt til holdet. Foto: Lars Pauli.

Aalborg Håndbold har hen over sommeren præsenteret store navne, som en del af planen om at opruste sig. Jesper Nielsen mener selv at det er en stærk trup som han er blevet en del af, alligevel ser han, hvor han kan gå ind og gøre en forskel.

- Vi har tre rigtig dygtige stregspillere, så der er hård konkurrence. Jeg forsøger at gøre mit bedste for at hjælpe holdet lige meget, om jeg spiller forsvar eller angreb. Jeg har lidt rutine, og jeg forsøger at bidrage med gode ting, forklarer han.

Målet med klubben er han heller ikke i tvivl om.

- Mit mål er jo at vinde, konstaterer han hurtigt.

- Vi vil selvfølgelig vinde alt, hvis vi kan, men det danske mesterskab og Champions League er jo de turneringer, som klubben har særligt fokus på.