Jimmy Nielsen forlader amerikansk klub

FODBOLD:Den tidligere AaB-målmand Jimmy Nielsen er færdig som cheftræner i Hartford Athletic i den næstbedste amerikanske fodboldrække.

Den amerikanske klub meddeler søndag, at man i enighed med Jimmy Nielsen har besluttet at ophæve samarbejdet.

- Vi vil gerne takke Jimmy for hans bidrag til vores organisation og for alt det arbejde, han har lagt i lanceringen af denne klub. Jimmy har skabt fundamentet for klubben, og vi ønsker ham held og lykke i fremtiden, siger Hartford-formand Bruce Mandell til sin klubs hjemmeside.

I sin første sæson sluttede Hartford på en 17. plads ud af 18 hold i Eastern Conference i USA's næstbedste række, USL.