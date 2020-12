Joakim Mæhle solgt: Anseeligt millionbeløb på vej til AaB

FODBOLD:Når transfervinduet åbner efter nytår, skifter den tidligere AaB'er Joakim Mæhle belgiske Genk ud med italienske Atalanta, og det kommer også hans tidligere klub til gode.

Skiftet blev officielt tirsdag aften, og nu afventer AaB spændt de nærmere detaljer.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har en videresalgsklausul, men der er ingen tal, der er officielle endnu, så lige nu går vi bare og er stolte over, at en nordjysk dreng er blevet solgt til en klub i en af de helt store ligaer, siger AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor stor AaB's videresalgsklausul er, men tirsdag fortalte BT, at Atalanta betaler godt 82 millioner kroner for at få landsholdsbacken fri af kontrakten i Genk.

- Hvis de tal, der nævnes, er rigtige, vil det være et anseeligt millionbeløb, og det vil helt sikkert komme til at betyde noget for os, men selvfølgelig først i 21, siger Thomas Bælum.

Ifølge Ekstra Bladet får AaB 10 procent eller cirka syv millioner kroner af Genks fortjeneste på angiveligt 70 millioner kroner, og det stemmer overens med NORDJYSKE's oplysninger.

For AaB har det i kraft af diverse bonusordninger også haft en kontant effekt, at Joakim Mæhle har haft succes i Genk, hvor han både har været med til at vinde et belgisk mesterskab og kvalificere sig til Champions League, ligesom han i 2020 fik debut på det danske A-landshold.

Men succesen har også en mindre håndgribelig effekt end de penge, der nu kommer AaB's vej.

- Det betyder selvfølgelig noget for det arbejde, vi laver på akademiet hver dag. Det er vigtigt, at vi er dygtige til at få implementeret spillerne på eget førstehold, men her har vi også en spiller, der som en af få danskere har haft en kontinuerlig fremdrift i udlandet, og det gør os ekstra stolte, siger Thomas Bælum.

Joakim Mæhle trådte sine første fodboldstøvler i Østervrå IF, og da han skiftede til AaB som 12-årig, får den lille klub i Vendsyssel en lille del af de solidaritetspenge, der fordeles mellem de klubber, som spilleren er blevet udviklet i fra sit 12. til 23. år.