Blev kaldt folkehelt af fodboldlegendes enke: - Jeg er stolt og beæret

FREDERIKSHAVN:Joakim Mæhle blev dansk folkeeje, da han i sommeren 2021 havde en stor andel i, at det danske fodboldlandshold nåede helt frem til semifinalen ved EM.

Men 26-årige Mæhle fra Østervrå er først og fremmest vendelbo, og som sådan var det en stor aften for den tidligere AaB-spiller, da han mandag blev hyldet som årets Guld-Harald.

En pris, der er opkaldt efter den afdøde frederikshavnske fodboldlegende Harald Nielsen og skænket af dennes enke, Rudi Nielsen.

- Det er kæmpe stort for mig. Nu har jeg i et stykke tid vidst, at jeg skulle have prisen, og det er et kæmpe klap på skulderen. Jeg er stolt og beæret, og det er en kæmpe stor dag for mig, siger Joakim Mæhle, der ligesom Harald Nielsen nu har gjort karriere i italiensk fodbold.

De har vundet Guld-Harald David Nielsen

Peter Møller

Søren Frederiksen

Fortuna Hjørring

Joakim Mæhle VIS MERE

Mens Joakim Mæhle spiller i Atalanta, blev Harald Nielsen i 1960'erne blandt andet italiensk mester med Bologna og den dengang dyreste fodboldspiller i verden, da han siden blev solgt til Inter.

- Jeg har i aften gået lidt rundt blandt Haralds familie, venner og tidligere holdkammerater, der har fortalt mig masser af historier. Der er ingen tvivl om, at han var en fantastisk fodboldspiller, og at han blev verdens dyreste fodboldspiller fortæller jo sin egen historie.

- Det var en kæmpe spiller og personlighed, og at få sådan en pris i hans ånd og på hans vegne er bare kæmpestort, siger Joakim Mæhle, der med de seneste års succes også har måttet indstille sig på en anden opmærksomhed fra omverdenen.

Joakim Mæhle fik overrakt Guld Harald af Harald Nielsens enke, Rudi Nielsen (tv). Foto: Henrik Bo

Nu behøver man hverken være fodboldinteresseret eller fra Østervrå og omegn for at nikke genkendende til navnet Joakim Mæhle.

- Det er da noget, jeg stadig skal vænne mig til. Nu tror jeg, at Rudi (Nielsen, red.) kaldte mig folkehelt, og det ved jeg nu ikke, om jeg er, men jeg er glad for, at folk følger med og snakker positivt om mig, siger Joakim Mæhle.

Sammen med resten af det danske fodboldlandshold har nordjyden dog især det sidste halve år også måttet sande, at træerne ikke vokser ind i himlen med først en stor skuffelse ved VM i Qatar og siden en i bedste fald svingende start på EM-kvalifikationen.

Efter næsten uvirkelige 8 mål i sine første 17 landskampe er det ikke blevet til scoringer i de seneste 13 kampe for nordjyden.

- Det går op og ned i fodbold, og det har det gjort både personligt og som hold. Jeg er sikker på, at der kommer en stor tid igen, og at vi alle sammen får flere store oplevelser.

- EM i 2021 var kæmpestort for mig, men det kan vi jo ikke blive ved med at leve højt på, så vi skal ud at vise, at vi står stærkere igen. Forhåbentlig kan vi skabe noget stort allerede om et år, siger Joakim Mæhle med henvisning til næste sommers EM i Tyskland.

Joakim Mæhle er i de seneste år blevet et populært mål for autograf- og billedjægere. Foto: Henrik Bo

Efter en sommerferie, der har bragt landsholdsspilleren så vidt omkring som Grækenland, Østervrå og Nibe Festival, venter hverdagen i Atalanta snart igen.

- Jeg skal møde ind på onsdag, og på fredag skal vi så på træningslejr, så der venter nok en periode med masser af bjergløb og hård træning, siger Joakim Mæhle, der i flere af de seneste transfervinduer er blevet sat i forbindelse med et skifte væk fra Atalanta.

I den forgangne sæson var han dog fast mand hos norditalienerne, og der er heller ikke umiddelbart udsigt til et skifte denne sommer.

- Det ser ud til, at jeg også spiller i Atalanta i den kommende sæson. Jeg er glad for at være der, og jeg glæder mig bare til at komme tilbage, siger Joakim Mæhle.

Guld-Harald til Joakim Mæhle