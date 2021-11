Job hos sportsgigant fik brat afslutning: Henrik mødte chefen det helt forkerte sted

FODBOLD:Antallet af trænere, som i sommer havde cheftræner-posten hos Vendsyssel FF øverst på listen over drømmejob, kunne formentlig tælles på en hånd.

Der var lige blevet sagt farvel til den syvende cheftræner siden sommeren 2016, og dårlige historier om klubben havde gennem en længere periode nærmest stået i kø efter et uskønt forløb med det schweiziske fodboldselskab Core Sports Capital. Den tidligere ejer Jacob Andersen købte som bekendt klubben tilbage, og Henrik Pedersen blev kort efter hentet ind til at få styr på den rent sportslige del af Vendsyssel-projektet.

Kort om Henrik Pedersen Navn: Henrik Pedersen Født: 2.januar 1978 Opvokset i Humlum i Vestjylland, er i dag bosat i Viborg Klubber: 1997–2001: Træner, Holstebro Boldklub U/12-21 2002–2006: Træner, Esbjerg fB (U/16) 2006–2008: Træner, AGF (U/19) 2008–2010: Træner, Red Bull Salzburg (U/19) 2010–2011: Teknisk direktør, Red Bull Ghana 2011–2012: Global direktør, Red Bull Salzburg 2012–2014: Træner, Red Bull Salzburg (U/18) 2014–2015: Træner, HB Køge 2016: Konsulent, Vendsyssel FF 2016–2017: Assistenttræner, 1. FC Union Berlin 2018: Cheftræner, Eintracht Braunschweig 2019–2021: Cheftræner, Strømsgodset Idrettsforening 2021–??: Cheftræner, Vendsyssel FF VIS MERE

Stor historie i Norge

Cheftræneren, som tiltrådte i starten af juli, havde ligesom Vendsyssel FF kæmpet med dårlige historier i de foregående måneder. Hos Strømsgodset i Norge blev Henrik Pedersen i april anklaget for racisme. En historie der trak store overskifter i de norske medier og medførte, at den 43-årige vestjyde stoppede i klubben.

I juni droppede det norske fodboldforbund racisme-sagen mod danskeren, og kort efter satte han altså kurs mod Nordjylland med en sag i bagagen, der på alle måder var krævende at komme igennem.

- Indtil det skete, havde jeg haft et rigtig godt ægteskab med Strømsgodset, men da det startede, blev det rigtig stort i medierne, og alt gled ud af hænderne på klubben. Der var hele tiden noget om mig i fjernsynet og i aviserne, og det var virkelig hårdt ikke at vide, hvor det hele ville ende. Jeg vidste selvfølgelig godt, at jeg ikke havde gjort noget og ikke er racist, og nu er jeg da glad for, at det norske fodboldforbund tog sagen op, og alt blev trukket tilbage, siger Henrik Pedersen, der medvirker i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten.

Henrik Pedersen kom i mediernes søgelys i Norge, da han som cheftræner for Strømsgodset blev hovedperson i en racismesag. Arkivfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

Frygtede for karrieren

Mens sagen stod på, frygtede han, at karrieren som træner på topniveau kunne være slut, men da der blev sat punktum, begyndte telefonen igen at ringe. Et af opkaldene var fra Vendsyssel FF.

Henrik Pedersen havde allerede tilbage i 2016 været omkring klubben og på trods af, at Vendsyssel FF efter intermezzoet med de schweiziske ejere nærmest lå i ruiner og kun havde en trup på 11 spillere, var han klar til at gøre comeback.

Dermed vendte træneren tilbage til Danmark efter at have brugt størstedelen af de foregående 13 år i udlandet.

Ingen mangel på penge

Udlandskarrieren tog sin start i 2008 i energidrikproducenten Red Bulls sportsimperium. Østrigerne havde på daværende tidspunkt fodboldklubber i fem forskellige lande, og døren blev åbnet for Henrik Pedersen af den tidligere AaB-træner og nuværende kvindelandstræner Lars Søndergaard. Han var i 2008 ansvarlig for Red Bull Salzburgs ungdomsafdeling, og Henrik Pedersen blev tilknyttet som træner for U19-holdet.

- Det at komme til så stor en koncern med så klare værdier var meget større, end jeg lige havde regnet med. Du er en del af en marketingsstrategi, uanset hvad du laver, og det var vanvittigt spændende, fortæller Henrik Pedersen, som hos Red Bull oplevede, at den mangel på penge, som bremser mange drømme og planer hos de fleste fodboldklubber, ikke var et tema hos østrigerne.

- Har du gode argumenter, er der ingen begrænsninger. Tingene, du kommer med, skal bare være effektive, skabe merværdi, og så skal de inspirere, lyder det fra Henrik Pedersen.

Savnede hårdhed

I 2011 fik han stillingen som global udviklingschef for Red Bulls fodboldklubber i New York, Salzburg, Leipzig og afdelingerne i Brasilien og Ghana. Henrik Pedersen skulle med egne ord integrere og udvikle en fælles træningsfilosofi og spillestil for de fem Red Bull-afdelinger.

- Det var spændende at møde så mange forskellige fodboldkulturer og skabe en fælles retning. Vi skulle spille en type fodbold, der skaber resultater og udvikler spillerne, fordi det skaber merværdi. Det skulle samtidig også være en stil, hvor fansene kunne identificere sig med de spillere, som løber inde på banen, fortæller Henrik Pedersen.

Han måtte sige farvel til rollen som global udviklingschef, da Red Bull i stedet ansatte Gerard Houllier, der kom med en fortid som blandt andet fransk landstræner og manager i Liverpool. Henrik Pedersen blev igen ungdomstræner i Salzburg men havde ambitioner om mere.

- Jeg savnede den hårdhed, der er i at skulle præstere hver gang, man spiller, og at der er konsekvenser, hvis man ikke gør, så jeg mistede tålmodigheden. Jeg fik en forespørgsel fra Brasilien og bad om fri, men mødte Ralf (Rangnick, tidligere sportsdirektør hos Red Bull red.). i lufthavnen. Vi blev derefter enige om, at jeg nok skulle videre, fortæller Henrik Pedersen og tilføjer, at forholdet til den daværende chef, som han altså ikke havde informeret om jobsamtalen med en anden klub, for længst er blevet repareret.

- Jeg har besøgt Ralf flere gange siden, og vi har det rigtig godt i dag, men jeg skulle videre på det tidspunkt, siger Henrik Pedersen.

Fyret i Tyskland

Han kom ikke til Brasilien, men i stedet Tyskland, hvor han prøvede at have trænerjob i to forskellige klubber. Først i Union Berlin og efterfølgende i Eintracht Braunschweig. Begge ophold endte med en fyreseddel, men af vidt forskellige årsager. I Berlin var der sportslig succes, men Henrik Pedersen var assistenttræner og ville gerne være chef. Derfor afviste han en kontraktforlængelse, fik en fyreseddel og indfriet cheftrænerdrømmen hos Eintracht Braunschweig i den tredjebedste tyske række. Her var snoren ikke lang, og Henrik Pedersen blev sparket ud efter knap fem måneder i klubben.

- Der lærte jeg, hvad det koster at have manglende hårdhed på transfermarkedet og ikke få manifesteret sin status. Det kommer aldrig til at ske igen, fastslår træneren, som i sine år i Tyskland fik bekræftet de forestillinger, der er om at være leder i den benhårde kultur, der eksisterer i fodboldverdenen syd for grænsen.

- På ledelsesniveau er der kun en ting, der tæller, og det er resultaterne. Hvis de ikke er der, ryger du ud. I Danmark kan man godt snakke om at være på vej i den rigtige retning, men det har de bare ikke tid til at vente på dernede. I forhold til spillerne er der også nogle af de ting, jeg gør i Vendsyssel, som jeg aldrig ville kunne gøre i Tyskland, fordi forventningerne til en leder er helt anderledes, fortæller Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen havde første arbejdsdag hos Vendsyssel FF 2.juli. Har var der kun lige lidt over en håndfuld spillere i truppen. Arkivfoto: Bente Poder

Spændende projekt

Han er ikke i tvivl om, at han på et tidspunkt igen skal prøve kræfter med et trænerjob i udlandet. De erfaringer, han indtil videre har gjort sig som træner og leder i flere forskellige fodboldkulturer, er dog siden starten af juli blevet brugt på at gøre Vendsyssel til en klub, der bliver omtalt for de historier, der skabes på banen og ikke på kontorgangene.

- Det var ikke noget specielt spændende projekt, da jeg startede, men det er vi ved at skabe, og det vil jeg gerne føre meget længere. Så det bruger jeg al min energi på, siger Henrik Pedersen.

Du kan høre mere om hans år i Red Bull-koncernen, trænerkarrieren og starten i Vendsyssel FF i Ripodsten. Podcasten kan findes på nordjyske.dk/lyt , og hvor du ellers henter dine podcasts.