Jonas kom hjem: Se alle billederne fra triumftoget i Glyngøre

GLYNGØRE:En kødrand af mennesker stod klar ved Glyngøre Plejecenter for at fange bare det mindste glimt af den dobbelte Tour De France-vinder Jonas Vingegaard, der torsdag vendte hjem til byen i et veritabelt triumftog.

På byens stadion var menneskemængden så stor allerede inden, Jonas Vingegaard rullede ind i byen ved 15-tiden, at politiet overvejede at lukke dele af pladsen af, fortæller indsatsleder Kent Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi:

- Vi regner med, at der er mellem 25.000-26.000 til stede på pladsen i dag. Det er blevet den folkefest, vi havde forventet, og der er rigtig god stemning. Trafikalt har vi taget ved lære af stidste år, og der har stort set ingen problemer eller kø været. Alt er afviklet efter planen, selvom der har været flere biler og mennesker i år, siger han og tilføjer:

- Vi har haft fire-fem personer, der har haft brug for hjælp på grund af varmen, men det har ikke været noget alvorligt. Derudover har der været nogle stykker, der har taget deres hund med ind på pladsen, selvom det ikke er tilladt, så dem har vi snakket med. Men ellers har der været meget lidt for os at lave, og det er jo godt.

Fra scenen stod MD-Duo, Kaiser og 8Ball for den musikalske underholdning, inden cykelidolet selv kom på scenen for at modtage sin hyldest.

Den lokale provst Susan Aaen og Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard holdt taler, og Jonas Vingegaard blev derefter interviewet af den tidligere cykelrytter og sportsdirektør Brian Holm.

Jonas Vingegaard i Glyngøre