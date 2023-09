Jonas Vingegaard klatrer sig til ny stor Vuelta-sejr

Jonas Vingegaard klatrede sig tirsdag til sin anden etapesejr i årets Vuelta a España.

Med knap fire kilometer til mål på 16. etape angreb den danske Jumbo-Visma-stjerne op ad den afsluttende stigning, og ingen kunne følge ham.

Finn Fisher-Black (UAE) forsøgte, men måtte give fortabt. Jonas Vingegaard var flyvende, slog hurtigt et stort hul og satte alle konkurrenter til vægs.

Egentlig var der ikke lagt op til, at tirsdagens etape skulle ende som et klassementslag, men også Vingegaards holdkammerat Primoz Roglic bed fra sig, mens Sepp Kuss, løbets førende rytter, tabte få sekunder.

Med sit soloridt kørte Jonas Vingegaard sig fra den samlede tredjeplads op på andenpladsen og skubbede dermed Primoz Roglic ned på tredjepladsen.

Danskeren har 29 sekunder op til sin holdkammerat Sepp Kuss på førstepladsen og et minut og fire sekunder ned til Primoz Roglic på tredjepladsen.

Den dobbelte Tour de France-vinder Jonas Vingegaard vandt også 13. etape, som sluttede på det legendariske bjerg Col du Tourmalet.

Sejren til Jonas Vingegaard kom på dagen, hvor hans skattede hjælperytter fra Tour de France Nathan van Hooydonck kom galt afsted i en bilulykke. Belgieren er i kunstig koma.

Et udbrud på seks ryttere prægede tirsdagens etape. Mattia Cattaneo (Quick-Step) og indehaveren af den grønne pointtrøje, Kaden Groves (Alpecin), var de mest profilerede folk i den gruppe.

Jumbo-Visma havde dog ingen planer om at lade udbruddet slippe væk, og med omtrent 25 kilometer igen begyndte frontgruppen at krakelere.

Op ad en stigning faldt Kaden Groves af, og i feltet sørgede især Robert Gesink (Jumbo-Visma) for, at de sidste fem udbrydere også blev halet ind med ti kilometer til mål, og så overlod han scenen til sine klatrestærke holdkammerater.

Etapen fik en ærgerlig afslutning for 39-årige Luis Leon Sanchez (Astana), som røg i asfalten, dagen efter at han meldte ud, at han afslutter sin karriere efter sæsonen. Han kom dog tilbage på cyklen.

/ritzau/