Jonas Vingegaard knuser igen konkurrenterne i Spanien

Jonas Vingegaard er urørlig i det spanske etapeløb O Gran Camiño.

Lørdag vandt den danske cykelstjerne sin anden sejr i træk, da han på 3. etapes sidste stejle stigning stak af fra konkurrenterne og tog en knusende sejr.

Dermed udbyggede Jonas Vingegaard samtidig sin føring i den samlede stilling, hvor Ruben Guerreiro (Movistar) er nærmeste konkurrent. Portugiseren er 53 sekunder efter danskeren før søndagens afsluttende enkeltstart.

Lørdagens etape var egentlig løbets kongeetape, men den var ikke så frygtindgydende, som den skulle have været.

På grund af dårligt vejr havde løbsledelsen ændret drastisk i ruten, og det betød, at stigningen Alto de Santa Mariña, som rytterne skulle have besteget to gange, blev fjernet.

Derudover var den afsluttende stigning forkortet med cirka tre kilometer.

Undervejs på etapen fik Jumbo-Visma hjælp i føringsarbejdet og sparede dermed kræfter.

Det betød, at blandt andre wattmonstret Rohan Dennis kunne give den fuld gas i positionskampen inden den sidste stigning.

Forarbejdet betød, at Jonas Vingegaard var rigtig godt placeret, da rytterne kørte ind på Alto do Castelo-stigningen, hvor danskeren havde én hjælper tilbage.

Det var den ungarske mester, Attila Valter, som satte sig foran danskeren, da stigningen begyndte at tage fat, og han lagde et hårdt tempo, der fik feltet til at smuldre.

Med to kilometer til toppen lettede Valter trådet, og så drønede Vingegaard afsted i et stejlt soloridt.

Hverken Ruben Guerreiro eller Ion Izagirre (Cofidis), der var tilbage i frontgruppen, var i nærheden af at kunne følge danskeren på den snørklede og smalle vej op mod mål.

Ion Izagirre så stærkest ud af de to, men han styrtede på vej mod mål og mistede flere minutter.

/ritzau/