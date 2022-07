Jonas Vingegaard knuser Pogacar og vinder ny etape

Tadej Pogacars (UAE) muligheder for et direkte attentat på Jonas Vingegaard og den gule trøje svinder ind.

Torsdag afviste danskeren talrige angreb fra sin største konkurrent, satte ham på den sidste stigning og vandt 18. etape af Tour de France. Det er danskerens anden etapesejr i verdens største cykelløb.

Jonas Vingegaard har nu 3 minutter og 26 sekunder ned til sloveneren.

Torsdag skulle feltet forcere tre store stigninger. Pogacar har de seneste dage nærmest brugt enhver lejlighed til at angribe den gule trøje, men det ventede han med til anden stigning.

Her begyndte UAE så for alvor at lægge an til et angreb. Amerikanske Brandon McNulty satte sig forrest i feltet med Pogacar på hjul. Sloveneren blev åndet i nakken af en opmærksom dansker.

Seks kilometer fra toppen på anden stigning forsøgte den 23-årige slovener så at stikke kniven ind. Men til hans store frustration sad en utrættelig Vingegaard igen klistret til udfordrerens baghjul.

Gang på gang forsøgte en angrebsivrig slovener sig med små accelerationer. Vingegaard fortsatte dog med at forsvare sig på samtlige angreb.

På nedkørslen efter anden stigning var Vingegaard pludselig tæt på at styrte, men danskeren nåede akkurat at redde sig selv. Kort efter var uheldet i stedet ude for Pogacar, hvis hjul skred i vejkanten.

Danskeren endte dog med at vente på sin konkurrent, der takkede ham med en udstrakt hånd.

Ude foran havde Vingegaards holdkammerat Wout van Aert skabt sig et lille forspring i forbindelse med et stort udbrud, der stak afsted fra etapens start.

Sepp Kuss hjalp midt på sidste stigning sin danske kaptajn op til belgieren, der hurtigt overtog styringen med både Vingegaard og Pogacar på hjul. Det belgiske kraftværk blev til sidst for stor en mundfuld for Pogacar, der måtte slippe.

Derfor kunne danskeren sætte sin største konkurrent og køre alene ind over stregen på løbets sidste bjergetape. Han endte med at tage mere end et minut på sin nærmeste konkurrent.

Vingegaard overtager også den prikkede bjergtrøje ved at være kørt først over den sidste stigning i dette års Tour de France.

/ritzau/