Jonas Vingegaard bliver hyldet fra balkonen på Københavns Rådhus

CYKELSPORT: Jonas Vingegaard vil blive hyldet for sin præstation i Tour de France fra balkonen på Københavns Rådhus på onsdag.

Det skriver Københavns Kommune Økonomiforvaltningen i en pressemeddelelse.

Vingegaard vil køre i åben bil gennem byen fra lufthavnen klokken 12 og forventes at ankomme til rådhuset klokken 13, hvor den står på rådhuspandekager.

45 minutter senere vil han træde ud på balkonen.

Senere onsdag - nærmere bestemt klokken 16 - vil Vingegaard og en række af de øvrige danske Tour de France-ryttere blive hyldet i Tivoli. Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Fra Plænen vil Vingegaards sejr og den bedste samlede, danske Tour de France-indsats blive fejret.

- Der er grund til hyldest og fest. Vi har været vidne til fantastisk stærke præstationer af rytterne og til dansk opbakning uden sidestykke, som startede, da vi for tre uger siden var værter for holdpræsentationen.

Nu giver vi mulighed for, at rytterne og de mange tusind cykelglade danskere kan ønske hinanden tak for Touren i en festlig ramme i Tivoli, siger administrerende direktør i Tivoli, Susanne Mørch Koch.

Lørdag har Jonas Vingegaard forsvaret den gule førertrøje ved den 40,7 kilometer lange enkeltstart til Rocamadour som næsthurtigste mand.

Søndag gælder det sidste og 21. etape til Champs-Élysées i Paris. Den er dog ren paradekørsel og ikke beregnet til at lave forskel i det samlede regnskab.

/ritzau/