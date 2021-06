Jonas Wille satte et perfekt punktum: - Pokaltitlen trumfer alle de dårlige perioder

HÅNDBOLD:Det blev et perfekt punktum for Mors-Thy’s norske cheftræner, Jonas Wille, der i sin sidste kamp i spidsen for holdet sikrede klubben sin første titel.

Nordmanden tager fra næste sæson over i svenske IFK Kristianstad som en del af en større åreladning i klubben. Han var derfor naturligvis ellevild over, at han slutter af med at føre klubben til sit første sæt guldmedaljer.

- Det er surrealistisk, at vi slog Aalborg, som lige har spillet Champions League-finale og vundet det danske mesterskab. Jeg er stolt og imponeret over holdet. Vi har været ekstremt fokuserede og disciplinerede de seneste par uger. Vi har alle gået rundt med nogle følelser op til så stor en turnering, men det synes jeg, at vi håndterede på bedste vis, lyder det fra Jonas Wille.

Nordmanden var ikke til at stoppe, da han skulle beskrive, hvad Mors-Thy har gjort for, at de kunne fuldføre pokalsensationen.

- Det starter først og fremmest med, at spillerne har modet til at gå ind til de to kampe med troen på, at vi kunne levere den helt store overraskelse. Da det lykkedes os at vinde semifinalen, fik vi en enorm selvtillid, som vi bragte med over til kampen mod Aalborg, siger cheftræneren, der ikke er i tvivl om, at hele holdet har haft gavn af en lang pause uden betydningsfulde kampe.

- Det har helt sikkert været godt for os. Vi har kunnet nørde lidt med nogle ting op til turneringen. Det har gjort, at vi har udviklet vores spil, og i sidste ende er et bedre hold her sidst på sæsonen.

Jonas Wille tillæger også det faktum, at han endelig har en skadesfri trup til rådighed stor vægt.

- Jeg er så stolt af det her hold, og hvordan vi formåede at slutte sæsonen af. Vi har været gennem en svær periode midt på sæsonen, men pokaltitlen trumfer alle de dårlige perioder, lyder det fra Jonas Wille.