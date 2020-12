Journalist: Svensk topkandidat har sagt nej til AaB

FODBOLD:Svenske Jens Gustafsson har været nævnt som en varm kandidat til det ledige trænersæde i AaB, men ifølge den velrenommerede svenske journalist Daniel Kristoffersson bliver det ved snakken.

Han skriver fredag på Twitter, at 42-årige Jens Gustafsson, der i øjeblikket er cheftræner for IFK Norrköping i hjemlandet, har takket nej til tilbuddet om at blive cheftræner i AaB, hvor Peter Feher i øjeblikket sidder midlertidigt på posten som følge af Jacob Friis' afgang tidligere på efteråret.

Jens Gustafsson har tackat nej till en flytt till Ålborg. Om inget oförutsett sker går därmed danskarnas tränarjakt vidare. — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) December 11, 2020

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe AaB's sportschef, Inge André Olsen, for en kommentar.