Jubel i fodboldafdelingen - ny kunstgræsbane på vej

FREDERIKSHAVN:Den gamle kunstgræsbane på FfI's anlæg på Fodboldvej i Frederikshavn er for længst udtjent og udbombet.

Banen blev derfor nedlagt sidste forår, og nu tyder det på, at en spritny kunstgræsbane er på vej.

I hvert fald indstiller forvaltningen til politikerne i økonomiudvalget, at klubben får et rentefrit lån på en million kroner - med otte afdragsfrie år. Og en låneafvikling på syv år.

Prisen for en ny kunstgræsbane er på knap to millioner kroner, og det resterende beløb søger FfI selv for.

Lånet fra Frederikshavn Kommune bliver i øvrigt givet på samme vilkår som til Bangsbo Freja og IF Skjold Sæby, som i henholdsvis 2013 og 2017 fik nye kunstgræsbaner.

Økonomiudvalget forventes at give grønt lys til lånet på mødet onsdag.