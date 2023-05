Jubelbrøl: Afværgede katastrofe og tog EM-metal på hjemmebane

THISTED:I Thyhallen trådte styrkeløfte-junioren Benjamin Falgreen Andersen onsdag ud på gulvet i 93-kilo klassen. Thyboen fra Thisted Vægttræning Forening var oppe i mod unge styrkeløftere fra Norge, Tjekkiet og Slovakiet.

Benjamin Falgreen Andersen er født og opvokset i Thisted. Derfor var det en stor oplevelse at repræsentere Danmark ved EM i Styrkeløft i hjembyen. Foto: Bo Lehm

Det startede problematisk for den unge thybo i 93 kilo-klassen i disciplinen squat. Første forsøg blev underkendt, fordi han afleverede den på "racken" før dommeren gav signal. Andet forsøg blev underkendt, fordi han ikke kom dybt nok ned i squatten. Hvis han ikke fik godkendt det tredje squat, måtte han vinke farvel til medaljerne i totalen.

- Jeg kom lidt skævt fra start, og jeg havde en dårlig opvarmning. Når man står i den situation, så føler man sig rimelig presset. Især fordi det er på hjemmebane, og der er stor opmærksomhed. Havde jeg ikke fået den sidste, så havde det været en katastrofe, fortæller Benjamin Falgreen Andersen om situationen.

Heldigvis blev tredje forsøg og de 290 kilo godkendt i disciplinen squat til et jubelbrøl fra Thyhallens tilskuere og en sølvmedalje i squat til thyboen.

Næste disciplin var bænkpres, hvor Benjamin Falgreen Andersen skulle forsøge at imponere. Denne gang blev første og andet forsøg på 200 og 210 kilo godkendt. Den unge styrkeløfter forsøgte sig derefter med en Danmarksrekord indenfor kilo-klassen på 217,5, men en krampe stod desværre i vejen for rekorden.

I bænkpres forsøgte thyboen sig med en Danmarks rekord, som han må forsøge at slå igen til næste konkurrence. Foto: Bo Lehm

I tredje og sidste disciplin, dødløft, lå Benjamin Falgreen Andersen side om side med nordmanden Ludvik Moen. Thyboens første to forsøg på henholdsvis 230 og 240 kilo gik let for sig. Derfor satsede han og forsøgte sig med 262,5 kilo i dødløft. Det gik forrygende og blev en ny personlig rekord for Benjamin Falgreen Andersen samt en bronzemedalje i dødløft.

Til sammen havde han løftet 762,5 kilo, hvilket betød en europæisk sølvmedalje til thyboen i totalen.

- Jeg blev jo nomineret som den sidste. Så jeg synes det er yderst tilfredsstillende, at jeg laver et godt resultat i dag. Trods en sløv start, så er det gået så godt som muligt, fortæller Benjamin Falgreen Andersen.

Europamesteren blev norske Ludvik Moen mens bronzemedaljen gik til Ondrej Smetanik fra Tjekkiet.