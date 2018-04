Jubilar reddede Danmarks fodboldkvinder

FODBOLD: Det holdt hårdt. Meget hårdt. Men til sidst lykkedes det for Danmarks kvindelige fodboldlandshold at vinde 1-0 i Viborg over Ukraine i VM-kvalifikationen.

Sanne Troelsgaard, der spillede sin landskamp nummer 125, blev matchvinder, da hun headede kampens enlige scoring i mål 12 minutter før tid.

Det skete efter et oplæg fra Nanna Christiansen.

Målet var en stor forløsning for det danske hold, som efter en noget idéfattig første halvleg skabte flere store chancer i de sidste 45 minutter.

Med sejren er Danmark nummer to i VM-kvalifikationsgruppe 4 med ni point for fire kampe.

Sverige topper gruppen med 12 point, mens Ukraine har syv point på tredjepladsen.

Danmark tabte i efteråret 0-3 til svenskerne på skrivebordet, efter at konflikten mellem de danske spillere og Dansk Boldspil-Union (DBU) fik DBU til at melde afbud til kampen.

Kun nummer et i gruppen kommer direkte til VM i Frankrig næste år.

De fire bedste toere i de syv europæiske VM-kvalifikationsgrupper skal spille playoffkampe om en VM-billet.

Sejren over Ukraine var Lars Søndergaards første som landstræner for Danmark, og den kan vise sig at være meget vigtig, når det samlede regnskab skal gøres op i gruppen.

Danskerne havde bolden meget i første halvleg, men det blev sjældent farligt.

Efter en god indledning på kampen gik der for meget boldflytteri i den, og danskerne havde svært ved at kreere chancer.

Efter 27 minutter fik Sanne Troelsgaard en mulighed efter et godt oplæg af Nadia Nadim, men Ukraines målmand fik afværget.

Fem minutter før pausen fik Ukraine en stor mulighed, da den danske forsvarsspiller Rikke Sevecke mistede bolden tæt på eget straffesparksfelt.

Det danske forsvar fik dog afværget situationen.

Kort før pausen stod Nadia Nadim for et teknisk veludført oplæg til Sanne Troelsgaard, men Troelsgaard fik slet ikke nok fart på sin afslutning, så det stod 0-0 ved pausen.

Danskerne blev mere nærgående og skabte bedre chancer i anden halvleg.

Stine Larsen headede bolden over mål fra få meters afstand, og Nadia Nadim var tæt på at score efter en stor fejl af Ukraines målmand.

Det danske pres blev intensiveret, og Stine Larsen var igen tæt på at score med hovedet.

12 minutter før tid kom den store forløsning, da jubilaren Sanne Troelsgaard headede Danmark foran 1-0, hvilket også blev slutresultatet.

/ritzau/