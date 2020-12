Julefreden sænkede sig over Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fik tirsdag aften den perfekte juleafslutning på et usædvanligt travlt efterår med 31 betydende kampe på programmet. Hjemme i Jutlander Bank Arena blev SønderjyskE nedlagt med 37-31 på en overbevisende anden halvleg.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

Sejren betyder, at de forsvarende danske mestre holder jul på andenpladsen i Håndboldligaen - tre point efter GOG, der ydermere har en kamp i baghånden.

Aalborg Håndbold fik en perfekt start på onsdagens kamp, hvor tre lynscoringer fra Sebastian Barthold sikrede et tidligt forspring.

Mikael Aggefors og forsvaret startede stærkt hos hjemmeholdet, der efter godt 10 minutter førte 6-3. Siden sneg der sig dog alt for mange tekniske fejl og afbrændere ind i aalborgensernes spil.

Aalborg Håndbold mødte tirsdag aften SønderjyskE i HTH Herreligaen.

SønderjyskE gik over til at spille syv mod seks i lange faser, og så fik de også hul på angrebsbylden og åd sig langsomt tilbage i kampen. Tobias Møller kørte kontrakniven i flere situationer og sørgede for både udligningen til 12-12 og føringsmålet til 12-13 for gæsterne.

Henrik Møllgaard ville det dog anderledes hos Aalborg Håndbold. Landsholdsprofilen tog ansvar i angrebet og bragte igen sit hold i førersædet med fem scoringer i det sidste kvarter af første halvleg. Læg dertil to afsluttende scoringer fra netop VM-udtagne Nikolaj Læsø, og så kunne hjemmeholdet gå til pause foran 19-16.

Aalborg Håndbold kom klart bedst ud efter pausen og mosede på. En veloplagt Sebastian Barthold øgede til 22-17, inden der var gået fem minutter af anden halvleg.

Mikael Aggefors skruede også op for redningscharmen igen i målet, så den ramte de 40 procent, og med et kvarter tilbage peakede føringen ved 29-20.

Læsø smadrede igennem

Siden fulgte en lang række fæle afbrændere og tekniske fejl fra aalborgenserne, og det takkede SønderjyskE for med fem scoringer på stribe og dermed reducering til 29-25.

Stefan Madsen tog en timeout for hjemmeholdet, og dermed fik han også sat en prop i bundkaret igen. Ikke mindst fordi Nikolaj Læsø begyndte at skyde med skarpt og score efter behag. Hans niende fuldtræffer gjorde det til 34-26 med fem minutter igen.

Derfra var det ren proforma for Aalborg at køre sejren og de to point i hus. Nikolaj Læsø blev topscorer med 10 scoringer, mens Henrik Møllgaard og Sebastian Barthold hver lavede seks mål.

Kampfakta Stillinger undervejs: 4-1, 9-6, 12-13, 15-15, (19-16), 23-18, 29-20, 29-25, 35-28 Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 10, Sebastian Barthold 6, Henrik Møllgaard 6, Felix Claar 5, Lukas Sandell 4, Magnus Saugstrup 3, Jonas Samuelsson 1, René Antonsen 1, Magnus Andersen 1 Topscorere, SønderjyskE: Tobias Møller 7, Noah Gaudin 7, Marcus Dahlin 5 Udvisninger: Aalborg 2, SønderjyskE 3 VIS MERE