Juletæskene har fundet en passende kulisse i Aalborg

AALBORG:Det aalborgensiske boksemiljø er fortsat blottet for de helt store publikumsmagneter, og derfor er Studenterhuset igen i år kulisse for det traditionelle julestævne, som Lindholm Bokseklub og AK Jyden står bag.

Stævnet rykkede i 2015 ud af Aalborg Kongres & Kultur Center, som man i de gode gamle dage kunne fylde til sidste sæde, for i stedet at flytte ind i de nuværende mere ydmyge rammer.

- Vi har svært ved at tiltrække ret mange flere tilskuere end de cirka 350, der kan være i Studenterhuset. Rammerne er til gengæld så intime, at der ikke behøver komme så mange, før der er en rigtig god og hyggelig stemning, fortæller AK Jydens formand, Michael Rask.

Omkring 350 tilskuere er nok til at fylde rammerne om bokseringen i Studenterhuset. Arkivfoto: Martin Damgård

- Desuden er det væsentligt billigere for os at være i Studenterhuset, og økonomien skal jo også hænge sammen, erkender han.

Det tætteste, man kommer på et kendt ansigt ved aftenens stævne, er rutinerede Mathias Høyer Christensen fra Lindholm Bokseklub, der for et par år siden gik til tops ved de jyske mesterskaber. Han runder det 13 kampe lange stævne af med en match mod talentfulde Gabriel Skorupski fra Randers.

I den anden ende af aldersskalaen finder blandt andre AK Jydens stortalent William Watson, der for nylig vandt det danske U17-mesterskab, og Lindholms Lucas Runge Salling, der kommer med en frisk sejr ved Hancock Box Cup i Skive.

Dørene åbnes fredag i Studenterhuset klokken 18.30, mens det første slag bliver slået klokken 19.30.