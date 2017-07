Justesen: Det ser godt ud

HOBRO: Kombinationerne flød smukt i Hobros angreb i lørdagens 2-1 testsejr over Viborg.

- Det er længe siden, vi har spillet så flot angrebsfodbold. Jeg er faktisk lidt overrasket i betragtning af, at vi har så mange nye på holdet, sagde anfører Mads Justesen efter kampen.

Danny Olsen, der kom fra AGF tidligere på ugen, fik en time og faldt fint ind i spillet.

- Han var en del af den offensiv, der fungerede virkelig godt. Det er flot, at han træder ind på vores hold på den måde. Han er en dygtig og snu spiller. Og så viser Vito (Hammershøy-Mistrati, hentet i Helsingør, red.), at han er en virkelig god midtbanespiller. Så det ser godt ud, konkluderede Mads Justesen, der var knap så imponeret over det forsvar, han selv var en del af.

- Vi gav for mange chancer væk. Egentlig synes jeg, vi havde nogenlunde styr på dem, men de kunne godt have scoret flere mål. Så vi skal finde tilbage til den solide defensive organisation, sagde anføreren.