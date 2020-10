Se billederne: Juul sikrede et point til sidst, da Aalborg overvandt chokstart

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold balancerede lørdag på kanten af det første nederlag til en dansk modstander siden 17. december 2019.

Dengang var bødlen GOG, og kun en sidste sekunds scoring fra Buster Juul sikrede, at det ikke endte sådan igen, da det blev 33-33 i Jutlander Bank Arena.

Aalborg Håndbold havde vundet sæsonens første 13 betydende kampe, men det var ikke til at se fra start mod GOG.

De fynske pokalmestre stillede ellers op uden landsholdsspilleren Morten Olsen, men det forhindrede dem ikke i at udnytte en forfærdelig start fra Aalborg Håndbold.

Hjemmeholdet lavede fejl på fejl over for GOG's offensive 5:1-forsvar, og efter godt tre minutters spil førte gæsterne allerede 4-0.

Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen reagerede ved at tage en timeout og spille med syv angrebsspillere.

Det gjorde dog kun ondt værre, for særligt Henrik Møllgaard lavede ukarakteristisk mange fejl offensivt, og så kunne GOG problemfrit øge føringen.

Efter 10 minutter førte fynboerne 10-3, men så vågnede Aalborg Håndbold så småt op til dåd. Nikolaj Læsø havde erstattet Henrik Møllgaard i angrebsspillet, og han var toneangivende for, at hjemmeholdet så småt kom tilbage i kampen.

Efter 19 minutters spil var GOG's føring reduceret til 10-12. Defensivt fik Aalborg Håndbold dog det aldrig til at hænge sammen i første halvleg, så GOG og en storspillende Mathias Gidsel kunne trække lidt fra igen og gå til pause foran 19-14.

Foto: Lars Pauli

Fra anden halvlegs start havde Simon Gade dog erstattet Mikael Aggefors i Aalborg Håndbolds mål, og han kom rigtig stærkt fra start.

Et par store redninger fra Gade var katalysatoren for, at hjemmeholdet fem minutter inde i anden halvleg havde reduceret GOG's føring til 20-18.

Gæsterne fik lidt luft igen ved hurtigt at øge føringen til 22-18, men selv om det stadig ikke var alt, der sad i skabet for Aalborg Håndbold, fik de danske mestre stædigt arbejdet sig tilbage i kampen.

19 minutter inde i anden halvleg kom Aalborg Håndbold på omgangshøjde for første gang siden 0-0, da Henrik Møllgaard udlignede til 26-26.

Samme Møllgaard havde spillet sig voldsomt op efter en svag start på kampen, og landsholdsspilleren var også manden bag scoringen, da Aalborg Håndbold tog eftermiddagens første føring ved 28-27.

Aalborg Håndbold kom også foran 29-28, men ved 29-29 blev der dømt en tvivlsom angrebsfejl mod Felix Claar.

Udover at kendelsen vakte stor opstandelse hos hjemmeholdets spillere og ledere blev den også afgørende, for derfra fik Aalborg Håndbold aldrig chancen for at komme foran igen.

20 sekunder før tid scorede Mathias Gidsel sit 13. mål og bragte GOG foran 33-32, men Buster Juul sørgede for pointdelingen, da han udnyttede et straffekast i sidste sekund.

Aalborg Håndbold har dermed fortsat tre point ned til GOG på andenpladsen. Fynboerne har dog spillet en kamp færre.