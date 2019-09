Kabanov betalte tilbage, da Aalborg Pirates sejrede sikkert i premieren

ISHOCKEY:Efter et års fravær er russiske Kirill Kabanov tilbage i Aalborg Pirates, og forwarden viste sig allerede som en forstærkning, da nordjyderne fredag aften vandt sæsonpremieren i Metal Ligaen med 4-1 over Herlev.

Kirill Kabanov stod for både et mål og en assist i opgøret til stor jubel for de 2715 tilskuere i Bentax Isarena i Aalborg.

Aalborg Pirates pressede på fra start, men de sjællandske gæster stod godt imod. Efter tre minutters spil fik Nikolaj Carstensen og Felix Scheel en pæn dobbeltchance, men ingen af de to kunne få presset pucken over mållinjen.

For Herlev handlede det i første periode mest om at forsvare sig, men gæsterne bed også fra sig i den modsatte ende midtvejs i perioden. Et powerplay gav flere gode Herlev-muligheder, men den nytilkomne Aalborg Pirates-målmand George Sørensen tog det hele.

Efter 17 minutters spil var det et nyt, men samtidigt velkendt ansigt i Aalborg Pirates, der gav hjemmeholdet føringen. Over sommeren har Aalborg Pirates med hjælp fra velvillige sponsorer samlet økonomi nok til at hente Kirill Kabanov tilbage fra tysk ishockey, og russeren betalte omgående tilbage.

Kabanov stod således for sæsonens første mål i Bentax Isarena, da han godt tre minutter inden første periodes udløb forsøgte sig fra en meget spids vinkel, og med hjælp fra Herlev-målmandens benskinne krøb pucken sig over stregen til en 1-0-føring til Aalborg Pirates.

Kort efter var værterne tæt på at fordoble føringen, men Thomas Spellings afslutning prellede af på målrammen, og derfor måtte piraterne nøjes med at vinde første periode med et enkelt mål.

Tre minutter inde i anden periode sværmede Aalborg Pirates igen om Herlev-målet, men flere oplagte scoringsmuligheder blev ikke udnyttet, og fem minutter senere forpassede Aalborg Pirates igen en stor mulighed for at øge føringen. Efter en tværpasning stod Pierre-Olivier Morin helt fri, men heller ikke han kunne passere en stærkt spillende Emil Jidskog i Herlev-målet.

Kort tid efter var Morin lige ved at tage revanche med en flot solotur, men igen stod Herlev-målmanden i vejen, da arbejdet skulle gøres færdigt, og derfor var stillingen stadig 1-0 efter anden periode.

De mange afbrændere var lige ved at blive straffet tre minutter inde i tredje periode, hvor Herlevs Victor Rolin Carlsson fik en stor chance tæt under mål, men i stedet for at udligne sendte han pucken forbi mål.

I stedet lykkedes det kort tid efter langt om længe Aalborg Pirates at fordoble føringen. Mikkel Højbjerg var først over riposten efter en afslutning fra Kirill Kabanov, og så kunne Højbjerg let lægge pucken i mål.

Det mål så ud til at forløse hjemmeholdet, der kort efter også kom på 3-0 efter et mål, der var ren opvisning. Thomas Spelling stod fri og kunne nemt selv have afsluttet, men i stedet lagde han pucken på tværs til debutanten Anders Krogsgaard, der kunne lægge pucken ind i det tomme mål og fejre sin første scoring i Aalborg Pirates-uniformen efter sommerens ankomst fra Esbjerg Energy.

Så fik frustrationerne frit løb hos Herlev. Den unge Pirates-angriber Jonas Jakobsen blev nedlagt, og det udløste slagsmål de to holds spillere imellem. Aalborgs Tobias Ladehoff og Herlevs Mads Carlsen blev begge sendt i bad med en game misconduct, mens Jonas Jakobsen måtte hjælpes fra isen.

I kampens slutfase fik Herlev reduceret til 1-3 i powerplay, men den sidste rest af spænding blev fjernet et minut før tid, da Pierre-Olivier Morin nemt kunne score i et tomt Herlev-mål.