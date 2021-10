Kabanov slår fast: I Pirates handler det om at vinde titler

ISHOCKEY:Lad det være sagt med det samme. Aalborg Pirates er set i langt mere overbevisende udgaver, end den man præsenterede sig i lørdag hjemme mod Rødovre Mighty Bulls, men efter tre nederlag i træk, var det kun 3-2-sejren, der talte for de ambitiøse vicemestre.

Den fik piraterne kæmpet i land, men først efter en kamp, der afslørede, at Aalborg Pirates lige nu hakker og pruster som en udkørt Ford Fiesta fra 1989, på sin vej mod bedre tider.

Der er dog begrundet håb om, at spillet kan opgraderes fra Ford Fiesta-klasse til noget så flot som en Volvo. Kampens helt store positive pirat-historie var nemlig, at profilen Kirill Kabanov gjorde comeback efter længere tids skadespause på grund af en slidt krop.

- Jeg er stadig ikke helt på toppen, men det er okay. Måske er jeg kommet lidt hurtigere i gang, end jeg ville have gjort, hvis vi ikke havde tabt de tre kampe, men jeg spiller, fordi jeg er klar. Jeg er meget tilfreds med den behandling, jeg har fået fra vores stab, siger Kirill Kabanov.

Den russiske pirat var ikke helt oppe på mærkerne, men selv uden at være på 100 procent er han stadig en vigtig spiller for Aalborg Pirates med de mange forskellige facetter han kan bringe i spil. Uden at være helt på toppen er der stadig masser af arbejde i den atypiske russer.

- Jeg missede et par kampe, og jeg har stadig smerter, så jeg er klar på at lægge mit spil lidt om. Det betyder, at jeg måske ikke helt scorer så mange mål som tidligere, men jeg kan hjælpe holdet på andre måder. Jeg forsøger at gøre, hvad trænerstaben ønsker, jeg skal gøre. Om jeg så udelukkende skal dræbe modstanderens powerplay, så er det, hvad jeg gør, siger den altid arbejdsomme forward.

Kirill Kabanov er helt med på, hvad det kræver fra ham og holdkammeraterne i den ambitiøse klub.

- Det hele handler om, at vi skal vinde titler her i klubben. Det ændrer et par nederlag ikke på. Vi har også holdet til at være med helt fremme i denne sæson.

- Stemningen i omklædningsrummet er god, og vi tror stadig på os selv. Vi har bare haft et par mindre heldige resultater på det seneste, og sådan er sport jo også. Nogle perioder går det din vej, og andre perioder går det modstanderens vej. Det vigtigste er, at vi føler, vi er på rette vej, og det føler vi, siger Kirill Kabanov, der tror, at sejren mod Rødovre bliver startskuddet til bedre tider for piraterne.

- Vi er glade for den gruppe spillere, der er blevet samlet. De nye er faldet godt til, og vi har det helt klare mål, at vi skal kæmpe med om mesterskabet. Jeg tror, at den her sejr kan være med til at give os et skub i den rigtige retning mod bedre tider, siger Kirill Kabanov.

Selv nyder den russiske profil at være tilbage i aktion efter en periode i tilskuerens rolle.

- Det er fantastisk at være tilbage på isen. Jeg vil ikke sige, at jeg er deprimeret, når jeg ikke kan spille, men det er bare noget andet at vågne op hver morgen, og vide at du ikke kan spille på grund af en skade. Det stinker at sidde på tribunen og kigge på, så jeg er så lykkelig over at være tilbage i kamp.