Kæmpe AaB-afbrænder: - Var sikker på, jeg ville score

AALBORG:AaB skabte en håndfuld store chancer, men bolden ville ikke ind over stregen bag FC Midtjyllands Jonas Jössl i mandagens 0-0 kamp på Aalborg Portland Park.

Iver Fossum brændte det største af tilbuddene, da nordmanden var først på en returbold og kun havde en liggende målmand foran et tomt mål.

- Jeg indrømmer, at jeg følte mig helt sikker på, at jeg ville score. Jeg ville bare sætte den forbi ham, men den blev så et par centimeter for høj. Det føles utroligt bittert.

Iver Fossum og de øvrige AaB-spillere stod da også tilbage med en ærgerlig følelse efter kampen, for ét point var for lidt at få ud af en spillemæssig stærk indsats.

- Vi står ikke med den bedste følelse, for jeg synes, vi spillede en god kamp. De skabte jo ingenting, og vi havde mange og store chancer. Jeg synes, vi havde fortjent de tre point, og dem kunne vi i den grad godt have brugt, konstaterer Iver Fossum.

Sæsonens bedste kamp under Erik Hamréns cheftrænertid kom i kølvandet på 2-0-sejrne over Viborg i pokalen, og de to ting hænger formentlig sammen.

- Vi har egentlig altid vidst, at vi var et godt fodboldhold, men troen og selvtilliden har helt sikkert nydt godt af sejren forleden. Nu skal vi ride videre på den her bølge og sørge for at samle nogle flere point, lyder det fra nordmanden, der trods alt kan glæde sig over, at man fik barberet AC Horsens' forspring i kampen for overlevelse ned til syv point.

- Vi er tættere på dem nu, end vi var før kampen. Vi har gang i noget godt, og der er stadig mange kampe tilbage - heriblandt to mod Horsens. Så troen på, at vi kan løse den her opgave er i den grad intakt, fastslår Iver Fossum.