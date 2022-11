Kæmpe AaB-forstærkning præsenteres fredag

AALBORG:Mange AaB-fans' største julegaveønske er utvivlsomt, at "Hele Nordjyllands Hold" også er at finde i Superligaen i næste sæson. I den forbindelse er det indlysende, at man skal ud at forstærke sig efter et sløjt efterår.

Fredag eftermiddag kan AaB ifølge Nordjyskes oplysninger præsentere den første af flere mulige forstærkninger, og det er ingen ringere end den tidligere forsvarsgeneral Rasmus Thelander, der efter en halvsæson hos ungarske Ferencvaros vender hjem til Aalborg.

Kontrakten med AaB skulle allerede være på plads. En kontrakt, der binder Thelander og AaB sammen frem til sommeren 2026.

Aftalen er blevet en realitet, fordi Rasmus Thelander af private årsager har ønsket at komme hjem til Danmark. Derfor får AaB nu glæde af Thelander, som ligner en vigtig brik i bestræbelserne på at klare sig fri af nedrykning.

Med tilgangen af Thelander har AaB sat overliggeren højt for vinterens transfermål, og næste oplagte træk ligner en kontraktforlængelse til Marco Ramkilde, der har gjort det godt, siden han har gjort comeback for AaB.

AaB skulle efter sigende stadig være på jagt efter en angriber, og her kan der måske dukke en gammel kending op og komme i spil.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er Sebastian Grønning nemlig meget tæt på at få ophævet sin aftale i AGF, som han skiftede til i slutningen af sommerens transfervindue - efter at AaB også havde erklæret sig interesseret.

Så er spørgsmålet, om nogle af de to parter reelt er interesseret i at indgå det, som godt kunne ligne et fornuftsægteskab. AaB meldte pas på Grønning, fordi man ikke ville indskrive en frikøbsklausul i hans kontrakt, og Grønning ligner en angriber med ambitioner om at komme til udlandet igen, hvilket sagtens kan være planen i kølvandet på den forestående kontraktophævelse med AGF.