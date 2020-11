Kæmpe Aalborg-sensation i Champions League: Giganten Veszprem fældet på udebane

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold leverede onsdag aften det, der i følge bookmakerne er den største sensation i håndboldens Champions League i fem år.

Inden kampen mod Veszprem gav Aalborg Håndbold pengene mere end 13 gange igen, men det var aalborgenserne helt ligeglade med, og de endte med at tage sejren med 32-30.

Det var Veszprems første nederlag i denne sæson

Ganske som for en uge siden lagde Aalborg Håndbold forrygende ud.

Godt nok blev de første to angreb stoppet af tekniske fejl, men derfra så holdet sig ikke tilbage i det første kvarter, der blev spillet nærmest perfekt i begge ender.

Simon Gade kom godt fra land i målet, hvor det ellers har været kutyme, at Mikael Aggefors har fået chancen fra start i Champions League-kampene, og i angrebet lykkedes holdet forrygende med at få flyttet de tunge Veszprem-spillere.

Henrik Møllgaard var godt skydende fra distancen, men var også forrygende til at lægge indspil til René Antonsen og senere Magnus Saugstrup på stregen, og gav det ikke scoring, så gav det et straffekast, hvor Buster Juul sædvanen tro var usvigeligt sikker.

Og på højrebacken havde Lukas Sandell stor fornøjelse af at stå overfor Nikolaj Markussen og Petar Nenadic, der gang på gang blev sat af svenskeren rappe fodskifte.

Efter godt et kvarter var Aalborg oppe med hele 14-7 - to mål bedre end i sidste uge. Men det perfekte niveau kunne ikke holde ved, og et par sløsede angreb blev straffet i den anden ende, hvor hjemmeholdet fik lukket til 16-19 inden pausen.

Og foran uge i træk kunne man kun være skuffet over, at Aalborg ikke havde en større føring ved pausefløjtet.

Ganske som i sidste uge kom ungarerne stærkt ud efter pausen og udnyttede en tynd udvisning til René Antonsen til at lukke holdet til blot en scoring.

Men heldigvis for Aalborg Håndbold lignede var Veszprem-keeper Valdimir Cupara i denne uge et menneske, hvor han i sidste uge i Aalborg var nærmest usårlig i anden halvleg. Og Simon Gade var klar overlegen i antallet af redninger - fem minutter inde i anden halvleg førte han faktisk med 10-4 over begge hjemmeholdets keepere.

Og derfor kunne Aalborg igen gå i front med tre scoringer.

Buster Juul udbyggede til fire mål, da han via et pareret skud fra Nikolaj Læsø lavede et vip, da han greb paraden i luften og sendte kuglen i kassen, men efterfølgende blev det til to store afbrændere fra Lukas Sandell i helt fri position, så hjemmeholdet kunne lukke til 20-22.

Men det virkede klart som om, det var Aalborg, der havde lært mest af de to klubbers møde i sidste uge. Defensiven fik langt bedre fat efter pausen, hvor man flere gange trak offensive fejl fra de tunge ungarere, ligesom Veszprem i det hele taget spillede sløset i angrebet. Og Jonas Samuelsson kunne score i tomt mål til 25-21 efter endnu en teknisk fejl.

Aalborg fortsatte med at gå seriøst til opgaven, og Buster Juul var stadig stensikker på straffe. Hans ottende mål bragte Aalborg i front med 28-23 med 11 minutter igen.

Med mindre end 10 minutter igen røg Henrik Møllgaard ud efter sin tredje tominutters udvisning, men Simon Gade steppede op i målet og lavede en særdeles vigtig redning på Rasmus Lauge, da ungarerne igen kunne reducere forspringet til tre mål.

Men Aalborg kunne ikke score i undertal, og den danske landsholdsspiller Lauge tog lynhurtigt revanche med to scoringer. Og så var forspringet bare to minutter med seks minutter igen - og så var det heldigvis hjemmeholdets tur til at få to minutters afkølingstid.

Petar Nenadic reducerede igennem med en af sine vanvittige soloaktioner, og så brændte Nikolaj Læsø i helt fri position, så Yahya Omar kunne reducere til 30-31 med mindre end fire minutter igen.

Aalborg satsede butikken i de sidste minutter og gik op i syv imod seks. Og på sidste aflevering lykkedes Lukas Sandell med at trække en udvisning med lige godt et minut igen.

Med 17 sekunder igen tog Stefan Madsen sin sidste time-out efter et brændt skud i undertal fra Nenadic. Og Buster Juul kunne gå på mål i sidste sekund og sikre sejren.