Kæmpe boost til dansk ishockey: Alle kampe vises på TV

ISHOCKEY:De mange ishockeyfans rundt om i Danmark kan se frem til, at alle kampe streames ellers sendes på TV2 Sport i den kommende sæson. Det er resultatet af en ny aftale mellem TV2 og den bedste danske ishockey-liga.

Det betyder helt konkret, at man kommer til at kunne følge samtlige kampe fra den bedste danske række i næste sæson. Det er en kraftig opgradering i forhold til de tidligere sæsoner, hvor TV2 Sport cirka fik vist 40 kampe på en sæson.

- Der er ingen tvivl om, at det her bliver et kæmpe boost for os. Det bør alt andet lige styrke vores produkt, men også skabe bedre muligheder for at følge med for vores fans og sponsorer, siger Henrik Andersen, direktør i Frederikshavn White Hawks.

- Det er rigtig god timing, at vi får sådan en historisk og banebrydende aftale i stand i kølvandet på den her corona-nedlukning. Vi kan fornemme, at mange af vores fans higer efter at følge med i ligaen igen, og det her er bare endnu et tilbud i den retning, siger Henrik Andersen til Nordjyske.

Det er Metal Ligaens forening, der har forhandlet detaljerne på plads, og fra centralt hold er der store forventninger til den nye aftale.

- Vi er stolte af den her aftale. Eksponeringen af ishockeysporten stiger markant, når samtlige kampe vises direkte på TV2’s platforme. Jeg er stensikker på, at både vores fans, sponsorer og andre interessenter omkring sporten vil tage godt imod aftalen. Vi læner op os af fodbolden – også ved at være mere fleksible med spilletidspunkter. Det er supergodt for sporten, siger formand for Metal Ligaens Ligaforening, Klaus B. Rasmussen til metalligaen.dk.

Hos Aalborg Pirates er der også stor tilfredshed med den nye TV og streaming-aftale.

- Vi har brugt tiden under Corona til at gøre os klar med nye events og tiltag, og nu kan vi få lov at udfolde os igen til efteråret – og endda på alle ugens dage. Der skal selvfølgelig lidt tilvænning til for fans, sponsorer og såmænd også os selv, når der nu er ishockey på alle dage. Det er dog allerede tilfældet i f.eks. fodbold, så her i Aalborg glæder vi os helt vildt til at byde fans og sponsorer velkommen igen, siger Aalborg Pirates-direktør Lars Laursen til ligaens hjemmeside.

De nye rammer for streamning og TV-daækning af samtlige kampe stiller imidlertid også nye krav til klubberne, men det er en udfordring, som Henrik Andersen ser meget frem til at få lov til at prøve kræfter med.

- Det kommer til at stille større krav til os og vores frivillige korps af hjælpere. Dels er der større krav, fordi det nu er alle kampe, der skal stremes eller sendes på TV, men den nye aftale betyder også, at alle kampene spredes mere ud over hele ugen, forklarer Henrik Andersen.

- Tidligere var det sådan, at man kunne indrette sin kalender efter, at det typisk var tirsdag, fredag og søndag. Sådan kommer det ikke til at være i fremtiden, fordi kampene spredes ud over alle ugens syv dage, men det er noget, vi må vænne os til, for jeg er ikke i tvivl om, at det er en kæmpe styrkelse af dansk ishockey, at vi har fået denne aftale, siger Henrik Andersen.