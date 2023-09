Kæmpe drama, da Hobro løb med det hele

Sæsonens store positive overraskelse i landets næstbedste fodboldrække dominerede i lange perioder fredagens udekamp mod B93, men Hobro IK skulle bruge dommerhjælp, før de kunne tage fra Østerbro Stadion med en vigtig 2-1-sejr.

Med fem minutter tilbage af kampen fik Hobro foræret en stor chance af dommer Michael Rasmussen, da han helt uforståeligt dømte indirekte frispark til nordjyderne tæt under mål. Som den måske eneste på stadion så han en bevidst tilbagelægning til målmanden. Indskiftede Mathias Kristensen takkede for gaven ved at hamre sejrsmålet i kassen.

Hobro var kommet foran efter en times spil ved topscorer Muamer Brajanac, der headede en perfekt hovedstødspasning fra Frederik Dietz over stregen og dermed blev noteret for sin sjette sæsonscoring.

Godt 10 minutter før kampens afslutning fik angriberen dog en uheldig rolle i den modsatte ende af banen, da han rev en B93-spiller ned og begik straffespark. Det omsatte Jeppe Erenbjerg sikkert fra pletten til 1-1.

B93 - Hobro IK 1-2 Fodbold, NordicBet Liga (1. div)

Mål: 0-1 Muamer Brajanac (60. minut), 1-1 Jeppe Erenbjerg (straffe, 78. minut), 1-2 Mathias Kristensen (86.)

Advarsler: Jonathan Mathys B93 (31.), Abdullah Iqbal, B93 (33.), Daniel Thøgersen, B93 (45.), Frederik Dietz, HIK (46.), Mads Freundlich, HIK (72.)

Startopstilling Hobro (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Jesper Bøge, Frederik Dietz - Oliver Klitten, Mads Freundlich, Frederik Mortensen, Villads Rasmussen, Lukas Klitten - Laurs Skjellerup, Muamer Brajanac

Tilskuere: 1876

Selvom Hobros sejrsmål altså var kontroversielt, vil nordjyderne med rette kunne hævde, at de burde have været noteret for en scoring allerede i første halvleg. Efter 18 minutters spil serverede Lukas Klitten nemlig en perfekt tværpasning til Muamer Brajanac, der let kunne ekspedere bolden i tomt net. Flaget røg dog straks op for offside, men billederne fra kampen antyder kraftigt, at nordjydernes topscorer befandt sig bag en B93-stopper i afleveringsøjeblikket.

Hobros retfærdighedsfølelse blev også udfordret i første minut af anden halvleg, da Frederik Mortensens hovedstød blev viftet væk omkring stregen af B93-keeper Aris Vaporakis. Nordjyderne argumenterede voldsomt for, at bolden havde været over stregen, men her var tv-billederne ikke til megen hjælp.

Inden sejrsmålet havde Hobro dog flere andre store chancer, hvor de kunne have fjernet spændingen fra kampen. Først måtte Laurs Skjellerup se målmanden sprælle utroligt på stregen, og siden sparkede Lukas Klitten et stort tilbud forbi mål.

Det københavnske hjemmehold kom ikke frem til ret meget, men i ét tilfælde gjorde målmand Jonathan Fischer en afgørende forskel. Efter 24 minutters spil af første halvleg reddede han fremragende for Hobro, da B93-profilen Jeppe Erenbjerg ellers kom helt fri foran kassen.

Med 2-1-sejren over B93 cementerer Hobro IK deres plads i den sjove ende af rækken, hvor de har snor i alle andre end topholdet AaB.