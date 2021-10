Kæmpe drama i nordjysk lokalbrag: Scoring i sidste sekund afgjorde kampen

FREDERIKSHAVN:I et dramatisk klimaks eksploderede Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn i et lydinferno, da Aleksi Halme gjorde det til 2-1 for White Hawks med blot et sekund tilbage af kampen mod rivalen Aalborg Pirates.

For første gang i umindelige tider var der dømt lokalbrag i Nordjyske Bank Arena med tilskuere på lægterne, da Aalborg Pirates var kørt mod nord for at møde White Hawks.

I en næsten fyldt ishockeyhal skabte de lokale fans en fantastisk ramme. Det animerede tydeligvis White Hawks til at levere en indsats, som var markant bedre end i den seneste kamp mod Odense.

Kampbilledet blev stille og roligt malet, som man kunne have forventet det. Det vil sige Aalborg Pirates var mest på pucken, men det var Jesper Jensen, der fik den første nævneværdige mulighed, da White Hawks-profilen fik sendt en nærgående afslutning mod mål.

Som det så ofte er med Pirates, blev det til mange pasninger i offensiv zone men næsten ingen afslutninger i kampens indledning. Så var der anderledes kontant afregning fra hjemmeholdets side.

Da Nikolaj Carstensen lavede en brøler i egen zone, udnyttede Christopher Frederiksen den mulighed prompte til at bringe hjemmeholdet i front cirka midtvejs i første periode.

Et kvarter inde i kampen fik Jonas Jakosen den første store mulighed til piraterne. Pucken hoppede og dansede foran mål, men på et stort set tomt mål skød Jonas Jakobsen pucken over.

De første 20 minutter var kendetegne ved relativt få chancer. Særligt Aalborg havde svært ved at bidrage til underholdningsværdien med blot tre afslutninger i løbet af første periode. Derimod havde hjemmeholdet anderledes facon over spillet. Der blev ikke nipset rundt i egen zone. Der blev sat fart i retning af Aalborg-målet.

Indtrykket af de første 20 minutter blev blot bekræftet, da hjemmepublikummet taktfast kunne klappe White Hawks-spillerne til pause.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 2-1 Periodecifre: 1-0, 0-1, 1-0 Mål: 1-0 Christopher Frederiksen (8.20), 1-1 Jeppe Jul Korsgaard (32.39), 2-1 Aleksi Halme (59.59) Udvisningsminutter: Frederikshavn 2, Aalborg 6 Tilskuere: 1.522 VIS MERE

Da anden periode kom i gang var det fortsat White Hawks, der var bedst skøjtende. Særligt Jesper Jensen markerede sig igen med et par store muligheder. Her er det på sin plads at rose George Sørensen, der i den første halvdel af anden periode var en levende redningsplanke for piraterne.

Frederikshavn kunne i den grad ærgre sig over, at man ikke havde fået udbygget føringen mod et Pirates-hold, der i den del af kampen sejlede rundt, mens de lokale fiskere var godt i gang med at kølhale piraterne.

Pirates vågnede imidlertid op til dåd for en kort bemærkning i midten af perioden. Det resulterede blandt andet i en udligning fra Jeppe Jul Korsgaard, der som lyn fra en klar himmel fik pucken ind bag en ellers solid Tadeas Galansky.

Hvis man troede, at den scoring ville få Aalborg helt op i gear, kunne man godt tro om igen. Det var fortsat Frederikshavn, der skøjtede mest intensivt og var farligst i offensiv zone.

Da tredje periode så dagens lys var det pludselig Aalborg Pirates, der kom ud og dikterede kampens gang. Hvad Garth Murray havde sagt i pausen er et godt spørgsmål, men noget må han have sagt, for Aalborg var markant bedre spillende end i de to foregående perioder.

Da den nytilkomne White Hawks-spiller Kirils Galoha blev sendt i straffeboksen gav det oven i købet de nu ishockeyspillende pirater gode arbejdsbetingelser. Nu var det Tadeas Galanskys tur til at agere redningsmand for sine holdkammerater. Det blev nemlig til flere nærgående forsøg fra gæsterne. Dem pillede Galansky alle glansen af.

Meget symptomatisk for den afvekslende kamp var Frederikshavn ikke færdig. Så langt fra. Med fem minutter tilbage af kampen tog Pirates' Stephen Andersson en af de slags udvisninger, som koster lidt i den interne bødekasse. White Hawks formåede ikke at kapitalisere på overtallet, og så lignede det en gang overtid.

Med 10 sekunder tilbage af kampen havde alle i hallen mere eller mindre afskrevet en afgørelse i ordinær tid, men så ramte inkonsekvensen igen Aalborg Pirates' defensiv. Pucken kom ikke ud.

Det udnyttede debuterende Aleksi Halme til at score med blot et sekund tilbage på uret, hvilket testede tagkonstruktionen, da jubelbrølet kunne høres helt til Sæby.

En challenge fra Aalborg-bænken ændrede ikke på den spektakulære afgørelse, og så var der ellers fest i Frederikshavn, hvor fansene efterfølgende kunne synge: Vi ligger nummer et.