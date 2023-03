Kæmpe forløsning for pointløs pirat: - Sindssygt dejlig forløsning

AALBORG:5-2 lyder som en sikker sejr til Aalborg Pirates, men bag de tal gemmer sig nogle nervepirrende minutter, hvor Rungsted Seier Capital for alvor havde piraterne hængt til tørre.

Det var først i de sidste minutter, at Victor Rollin Carlsson og Julian Jakobsen fik lukket og slukkt med scoring. Inden da havde Patrick Bjorkstrand også scoret, da han gjorde det til 3-1 i en kamp, som havde et stærkt spillende Rungsted-hold som den ene part.

- Fornemmelsen på isen var sådan set god. Vi havde god holdånd. Jeg føler, at vi spillede to rigtig gode perioder, men nu vil jeg gerne lige se kampen igen. I tredje periode gik vi lidt væk fra vores spil. Rungsted pressede godt på, så vi skal tage ved lære af den tredje periode, siger Patrick Bjorkstrand.

- Der er også noget mentalt. Vi fører og vil måske ikke tage så mange chancer, men vi må aldrig komme så meget på hælene. Vi må ikke give vores modstander så meget tid og plads. Det er ikke typisk for os, at det er så nemt for modstanderne at skøjte pucken ind i zonen, konstaterer Bjorkstrand.

Han personlige højdepunkt i kampen indtraf, da han på flotteste vis fik scoret til 3-1 midt i anden periode.

- Tobias Ladehoff kommer ned og vinder en duel sindssygt godt i hjørnet og spiller pucken videre til mig. Min tanke var, at jeg ville have den på mål. Det var en sindssygt dejlig forløsning, for jeg har jo ikke scoret i det her slutspil, siger Patrick Bjorkstrand, der ganske usædvanligt ikke har noteret sig for point i de seks foregående kvartfinaler.

Der har været langt fra det niveau, som han begyndte sæsonen på, men fredagens scoring kan måske være startskuddet til at se den normale version af Bjorkstrand på isen. Hvis det sker, får Aalborg for alvor et supervåben i det arsenal, der undervejs i kvartfinalerne har skudt med lidt for løst krudt.

- Vores kæde har haft både gode og dårlige kampe. I den her kamp spillede vi rigtig godt. Det blev vi også belønnet for. Jeg tror det letter lidt med den her scoring. Nu har jeg fornemmelsen af, at pucken godt kan gå ind, siger Bjorkstrand, der har dannet kæde med Thomas Spelling og Tobias Ladehoff.

Nu håber Bjorkstrand, at Pirates kan tage ved lære af kvartfinalerne.

- Det har været en hård kvartfinale. Det giver os noget styrke, for vi er blevet presset. Jeg føler, at det er i de her situationer, at vi virkelig kan lære noget, for når du ender i kamp syv, så er der mange fejl undervejs, som du kan lære af.

Der er også store roser til kvartfinalemodstanderen, der i Patrick Bjorkstrands øjne har været en atypisk stærk kvartfinalemodstander.

- Vi kunne godt mærke presset. Jeg er heller ikke bange for at sige, at det er en atypisk kvartfinale, når sidste sæsons finalister mødes her. Rungsted er et sindssygt stærkt hold. Det plejer ikke at være sådan her. Jeg aner simpelthen ikke, hvordan det her hold er havnet på ottendepladsen. Vi vidste godt, at det ville blive en hård serie, og det blev det i den grad også.

Nu kan Patrick Bjorkstrand og Aalborg Pirates se frem til en kvartfinaleserie mod Herlev Eagles. Her spilles første kamp onsdag klokken 20.15 i Aalborg.