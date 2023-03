Kæmpe triumf for Thisteds grand old lady: Guld-Lise satte europæisk rekord

THISTED:Styrkeløfteren Lise Madsen fra Thisted Vægttrænings Forening har vundet guld ved EM for masters i Budapest.

TVFs grand old lady kronede guldtriumfen med en fornem europarekord i disciplinen dødløft, hvor hun fik godkendt et løft på 120 kilo. Det er lidt af en bedrift i den aldersklasse, der kaldes Masters 4, og som gælder for styrkeløftere over 70 år.

I de to øvrige discipliner, squat og bænkpres, klarede Lise Madsen henholdsvis 57,5 kilo og 42, 5 kilo. Dermed nåede hun totalt op på 220 kilo, som altså rakte til sejren.

Med lidt held kunne det være blevet til endnu en europarekord. I bænkpres fik thyboen nemlig sit rekordforsøg underkendt af dommerne. Lise Madsen var også tæt på europæisk rekord samlet.

Det er efterhånden mere end 30 år siden Lise Madsen startede med styrkeløft i Thisted VF.

Trods et utal af danske mesterskaber, rekorder og EM og VM medaljer er resultatet karrierens hidtil fornemste.

Hidtil - fordi der ikke er nogen tegn på, at Lise Madsen har tænkt sig at indstille karrieren og nyde sit otium