Kæmpebøde: Kendt dressurrytter brugte ulovlig arbejdskraft

VODSKOV: Hos dressurrytteren Andreas Helgstrand, som driver virksomheden Helgstrand Dressage i Vodskov er ikke alt gået, som loven foreskriver.

Det skriver dr.dk.

I 2015 fik Helgstrand Dressage A/S nemlig en bøde på 380.000 kroner for at have beskæftiget den amerikanske dressurrytter Jhesika Wells ulovligt.

Bøden er en af de allerstørste, der er givet i Danmark for at beskæftige ulovlig udenlandsk arbejdskraft i perioden mellem 2014 og 2016.

Det viser en aktindsigt hos landets politikredse, som DR har foretaget.

Alvorlig overtrædelse

Der tale om en alvorlig overtrædelse af loven, da der bevidst er blevet handlet imod lovgivning, siger Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Bødens størrelse er et udtryk for, at der er blevet benyttet ulovlig arbejdskraft velvidende, at det var i strid med dansk lovgivning. Bødens størrelse siger også noget om omfanget af den svindel, der er blevet begået. Derfor er der i dette tilfælde brugt en særligt skærpende paragraf, fortæller han.

Dansk Ride Forbund ser ikke med den store bekymring på sagen, da Helgstrand Dressage ikke er optaget som en rideklub i forbundet.

Men Dansk Ride Forbunds næstformand, Anne-Mette Binder fortæller, at der er stor fokus på at overholde dansk lovgivning blandt de klubber, der er optaget i forbundet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Andreas Helgstrand til sagen, hverken pr. telefon eller mail.

Helgstrand Dressage oplyser, at han er i udlandet og ikke kan træffes de næste 14 dage.