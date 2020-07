Kæmpechancer brændt: Vendsyssel tabte til Skive

FODBOLD:Lasse Stensgaard fik en glimrende debut som cheftræner i Vendsyssel FF, da holdet sidste weekend sejrede med 2-0 på udebane mod Nykøbing FC.

Lørdag skulle han og holdet tage endnu et godt afsæt frem mod den næste sæson, da holdet tog imod Skive. Men trods et massivt overtag i spil og chancer, endte kampen med et nederlag på 1-0.

Allerede efter mindre end et minut gik den plan dog delvist galt. Tiemoko Konaté mistede bolden, og Skive satte gang i en lynsnar omstilling, der til sidst endte hos den tidligere AaB og Hobro-spiller Sebastian Grønning, der fladt sende kuglen ind under Nicolai Flø i målet. Grønning skal man ikke give for mange chancer, for det var hans 14. scoring i sæsonen.

Vendsyssel satte sig dog ellers på kampen, og i løbet af de første 45 minutter havde de flere gode muligheder.

Bedste chance kom efter et flot opspil, hvor Christoffer Boateng til sidst kunne stikke bolden ind i feltet til Wessam Abou Ali, der sendte en afslutning af sted mod det fjerne hjørne, men Markus Bobjerg i Skive-buret kunne redde i to omgange.

Kort før pausefløjtet var Vendsyssel tæt på endnu engang, da Lasse Steffensen kom højest på et hjørnespark fra højre side og igen sendte kuglen over imod det fjerne hjørne. Men igen kom Bobjerg i vejen for skibonitterne.

Vendsyssel fortsatte presset efter pausen, hvor første gode tilbud kom til Tiemoko Konaté, der sendte et par forsvarsspillere en tur i karusellen, inden han afsluttede hårdt, men Bobjerg var en god mand for Skive denne lørdag eftermiddag.

Skive var dog stadig farlige ind i mellem. Et kvarter inde i anden anden halvleg var angriberen tæt på at slå til igen, da han totalt overmatchede den indskiftede Daniel Christensen i en luftduel, men Nicolai Flø diskede op med en klasseredning for Vendsyssel. Grønnings luftstyrke drillede igen nogle minutter senere, hvor han kom højest på et hjørnespark, men igen var Flø vågen for Vendsyssel.

Lejesvenden Wessam Abou Ali jagtede igen sit 12. sæsonmål på et frispark 20 minutter før tid, men han fik let ikke ordentligt træf på bolden, der gik mange meter forbi mål. Et par minutter senere var han på spil med en væsentlig bedre afslutning, da han fortsat totalt parkerede Frederik Mortensen, men hans skud gik snert forbi den ene opstander.

Få minutter efter igen trykkede Christoffer Boateng af fra kanten af feltet. Skuddet blev rettet af på vejen mod mål, så Markus Bobjerg kun kunne halvklare, men keeperen nåede over den igen et splitsekund før den indskiftede Emmanuel Ogude.

Og bare et minut senere var udligningen så tæt på, som den kunne komme. Konaté fandt Emmanuel Ogude i feltet, og han vendte flot rundt og sendte et fladt skud af sted, men stolpen reddede for Skive. Fire minutter før tid burde Ogude have scoret, men fra to meters afstand på et fladt indlæg fra venstre side formåede han at sende bolden over mål.

Dybt inde i overtiden fik Lasse Steffensen igen muligheden på et hovedstød, men han heaede lige på Bobjerg i målet.

Med nederlaget slutter Vendsyssel på syvendepladsen i NordicBet Ligaen.