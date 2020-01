Kæmpetab for Hobro: Forsvarsspiller tager hjem til Sverige

FODBOLD:Der var ingen tvivl om, hvem der havde været Hobro IK's bedste spiller i efteråret, da NORDJYSKE Medier i december lavede ranglisten for efterårets kampe.

Den unge svenske forsvarsspiller Anel Ahmedhodzic var helt suveræn - men nu må Hobro klare sig uden ham i foråret.

Lørdag kunne Hobro IK offentliggøre, at svenskeren vender tilbage til Malmö FF, som Hobro har lejet ham fra i efteråret.

- Anel har været en rigtig dygtig spiller for os i denne sæson, og vi havde håbet, at han skulle færdiggøre lejeaftalen og spille her i det næste halve år. Så vi ærgrer os over, at han allerede skal tilbage til Malmö nu, men det må vi acceptere, og nu kigger vi fremad.

- Vi takker Anel for indsatsen i Hobro IK, og vi ønsker ham held og lykke fremover, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

20-årige Anel Ahmedhodzic spillede 19 kampe og scorede et mål i Hobro-trøjen.

Jens Hammer Sørensen har tidligere udtalt, at Hobro skulle have fat i en erstatning, hvis lejeaftalen med svenskeren ikke kunne fastholdes.