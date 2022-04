Kæmpetalent fik fuld tid i Fortuna-opvisning

HJØRRING:Signe Carstens var med i Fortuna Hjørrings startopstilling for første gang i umindelige tider. Den elegante midtbanespiller er for ganske kort tid siden vendt tilbage fra en langvarig korsbåndsskade i venstre knæ.

I fredagens overbevisende 4-1-sejr over Brøndby var der ikke alene comeback til startopstillingen, men der var også fuld spilletid til Carstens, der kvitterede ved at vise prøver på sin tekniske kunnen, der selv på et yderst velspillende Fortuna-mandskab lyser op og giver løfter om noget spændende.

- Det er dejligt at vide, at kroppen kan holde til det. Jeg har ventet på det. Det er bare rart at være tilbage og vide, at jeg kan holde til det. Knæet har det godt, så nu handler det bare om at få nogle spillemæssige rutiner ind igen, siger Signe Carstens.

- Det har været en proces at skulle acceptere at mine berøringer og mit touch lige skulle tilbage igen, men det går den rigtige vej. Der mangler lidt endnu, før jeg rammer mit topniveau, men det bliver hele tiden bedre for hver kamp, der går, siger Signe Carstens.

Mod Brøndby gav Fortuna Hjørring prøver på de kvaliteter, som holdet rummer, men spillet var i perioder ikke helt oppe at ramme det høje top-niveau, der også blev vist undervejs.

Angela Beard blev dagens kvinde i skysovs, da hun bragede to flotte langskudsmål i kassen til 1-0 og 3-0. Derudover scorede Indiah-Paige Riley og Florentina Olar også flotte mål, så alt i alt fire flotte til kassen fra Fortunas side.

- Vi stod sammen og blev ved med at kæmpe, selvom vores spil måske ikke lige kørte. Vi har nogle individuelle kvaliteter, der skaffede os mål, og det er dejligt, at vi kan vinde sådan en kamp, selvom spillet ikke flyder, siger Signe Carstens.

Det blot 20-årige stortalent ligner en spiller, der er godt på vej mod at indfri det kæmpe potentiale, hun gav prøver på inden sin korsbåndsskade. Derfor er det ikke kun Signe Carstens selv, der er godt tilfreds med at være tilbage på banen. Fortuna-træner Brian Sørensen er også glad for, at Signe Carstens atter er så fit, at hun kan spille 90 minutter.

- Det er altid prisværdigt at se en spiller komme så godt tilbage, som Signe har gjort. Nu fik hun sine første 90 minutter, og det er bare dejligt at se, hvor stærkt hun er kommet tilbage fra sin skade. Det skal hun have kæmpe cadeau for. Rent taktisk giver det os helt sikkert nogle flere muligheder, siger Brian Sørensen.

Hun begyndte kampen mod Brøndby på en wing, men ved indgangen til anden halvleg blev hun rykket ind på den centrale midtbane, der er hendes naturlige habitat.

- Det er på den centrale midtbane, at jeg føler mig bedst tilpas, for det er her, kan jeg få lov til at vende og dreje lidt rundt over det hele, men kanten er også en god mulighed, siger Signe Carstens.

Nu venter en topkamp mandag hjemme mod HB Køge, der fører rækken. Umiddelbart er Fortuna ene om at kunne byde mesterholdet trods, og det har Signe Carstens og holdkammeraterne tænkt sig at gøre.

- Vi står godt op til den HB Køge-kamp, og vi ved, vi skal ud og vinde alle vores kampe, hvis vi vil have det guld, siger Signe Carstens.

Fortuna-spillerne havde rigeligt at juble over i fredagens 4-1-sejr over Brøndby. Foto: Kim Dahl Hansen