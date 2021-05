Kæphøj Aalborg-anfører: - Vi har stadig vundet alt, vi er stillet op i

HÅNDBOLD:Glæden over at have overvundet GOG to kampe i træk og spillet sig i DM-finalen lyste ud af Aalborg Håndbolds spillere sent torsdag aften.

Anfører René Antonsen indrømmer, at der kom en del sved på panden undervejs i sejren på 33-30 i Jutlander Bank Arena.

- GOG udfordrede os en del mere end i søndags, men vi gav publikum noget for pengene og så klemte vi lige appelsinen sammen til sidst, siger den rutinerede stregspiller med et glimt i øjet.

Aalborg Håndbold fik ikke mange målmandsredninger i kampen, men til slut kom Mikael Aggefors ind og blev alligevel afgørende med et par store redninger.

- Han er bare god, når de her kampe skal afgøres, og det er vel nærmest blevet hans varemærke, roser René Antonsen.

Han priser sig lykkelig for, at Aalborg Håndbold ikke skal ud i en tredje DM-semifinale på søndag i Gudme.

Aalborg Håndbold slog også GOG i den anden DM-semifinale. Foto: Martin Damgård

- Det var det eneste, vi ikke orkede, så vi er lykkelige over at kunne få et lille pusterum, inden vi går ind i et tætpakket program med lutter afgørende, store kampe.

Udover DM-finalerne mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH), hvor første slag står onsdag 2. juni i Jutlander Bank Arena, venter Final4 i både Champions League og den hjemlige pokalturnering forude.

- Vi er med i alle de turneringer, vi er stillet op i, og vi har sågar allerede vundet Super Cuppen og Fair Play-pokalen. Så kan det godt være, at vi tabte begge grundspilskampe til BSH, men vi vandt altså den vigtige kamp mod dem, siger René Antonsen med henvisning til kvartfinalesejren i pokalturneringen.

Cheftræner Stefan Madsen har ikke en færdig gameplan til DM-finalerne klar i skuffen - endnu.

- Nej, og nu glæder jeg mig først og fremmest over, at vi lige får et par ekstra dage til at sunde os i. Så kan jeg dog love dig for, at videomaskinen derefter kommer til at køre på BSH helt frem mod kampen på onsdag.

- Vi har haft problemer med dem i løbet af sæsonen, så vi skal endnu engang finde noget ekstraordinært frem for at stå med DM-pokalen til sidst, understreger Aalborgs succes-træner.