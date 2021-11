Kærligheden bragte NHL-spiller til Aalborg - nu vil han gøre byen stolt

ISHOCKEY:Canadieren Garth Murray har været cheftræner for Aalborg Pirates siden februar 2019, men den tidligere NHL-spiller har endnu til gode at sikre det første trofæ til ishockeyklubben.

- Vi var tæt på i sidste sæson, og året før var corona-pandemien et hårdt slag, for vi havde et meget stærkt hold der. Men vi er stærke igen, og vi vil meget gerne have sat nogle nye titel-bannere op i loftet i hallen og gøre byen stolt, siger Garth Murray.

Allerede i denne weekend venter næste titeljagt, når aalborgenserne på hjemmebane er værter for en semifinalepulje i den europæiske Continental Cup. I aften venter britiske Sheffield Steelers, lørdag gælder det Gomel fra Hviderusland, mens lettiske Olimp Riga søndag er modstanderen. Alle Aalborg Pirates' kampe kan streames her på nordjyske.dk.

- Der venter en sjov turnering mod nogle stærke hold, så det bliver bestemt ikke let. Vi vil dog jagte muligheden, selvom man ikke forventer, at holdet peaker på nuværende tidspunkt i sæsonen. Men vi har spillet noget godt hockey på det seneste, pointerer Aalborg Pirates’ cheftræner.

Garth Murray har arbejdet sig op fra assisttræner til cheftræner hos Aalborg Pirates. Arkivfoto: Henrik Bo

Han mestrer efterhånden det danske sprog ganske godt og har fødderne solidt plantet i Aalborg sammen med kæresten Anna og deres snart etårige dreng, William. Parret mødte hinanden på et hostel i Vietnam i 2016.

- Hun sagde til mig, at jeg var nødt til at komme til Aalborg, hvis vi skulle blive ved med at date, og at vi skulle bo her i noget tid, fordi hun netop var blevet optaget på medicinstudiet. Det var en længere proces for mig med at få sat en tilværelse op i Aalborg, for jeg havde et hus og indtil da hele mit liv i Canada, men egentlig var der ikke så meget at tænke over, konstaterer Garth Murray.

Blå bog for Garth Murray Født 17. september 1982 i Regina, Saskatchewan, Canada (39 år) Spillede 122 NHL-kampe for New York Rangers, Montreal Canadiens, Florida Panthers og Phoenix Coyotes. Stoppede sin aktive ishockeykarriere i 2012. Kæreste med danske Anna, som han har sønnen William med. Ansat som assistenttræner i Aalborg Pirates i 2017. Blev forfremmet til cheftræner i 2019. Største præstation som cheftræner: DM-sølv i sæsonen 2020/2021 VIS MERE

Det var altså på grund af kærligheden og ikke ishockeyen, at canadieren havnede i Aalborg. Men det skulle vise sig, at han ramte jackpot på flere fronter.

- Jeg tror ikke, vi kunne have været heldigere med valget af byen. Det er en ishockeyby og et samfund, der minder mig om det vestlige Canada, hvor jeg kommer fra. Der er byerne heller ikke store og smarte - men mere arbejderbyer. Derfor tror jeg, at jeg passer ret godt ind her i Aalborg, siger Garth Murray.

Han fik foden indenfor i Aalborg Pirates via daværende cheftræner Brandon Reid, som hyrede ham som assistent i ”the double”-sæsonen 2017/2018.

- For en ishockeyspiller, der ikke havde nogen universitetsuddannelse, var der ikke så meget at lave for mig i Aalborg. Hockey var en naturlig ting for mig, og det var det, jeg ville, og heldigvis havde jeg nogle fælles venner med Brandon og havde også spillet mod ham i sin tid. Jeg tog kontakt til ham online og lod ham vide, at jeg var i byen og var på udkig efter noget at lave. Det gav pote, fortæller Garth Murray.

Han havde stoppet sin aktive karriere tilbage i 2012 og havde allerede dengang en idé om, at han på et tidspunkt ville være træner.

Den aktive karriere tærede hårdt på Garth Murray. Først fem år efter karrierestoppet følte han sig klar til at kaste sig over sporten igen. Arkivfoto: Bent Bach

Da jeg stoppede som spiller, blev jeg også tilbudt flere job i canadiske klubber, men jeg følte mig ikke klar. Jeg havde brug for en pause fra det hele og nulstille mig selv, så jeg benyttede muligheden for at rejse rundt i verden og få det hele lidt på afstand. Jeg føler først, at jeg var mentalt klar, da jeg fik chancen her i Aalborg, siger canadieren.

Nu er det fire år siden, han for første gang gik ind ad døren hos Aalborg Pirates.

- Det har været hårdt arbejde, men det har været perfekt for mig. Efter nogle år uden for hockey havde min hjerne brug for en udfordring, og det var præcis, hvad sprogskolen og trænerjobbet var. Jeg fandt gnisten og et mål i livet igen, og det har været en god proces med at finde mig selv som træner og lære nye spillere at kende hvert eneste år, siger Garth Murray.

Se et længere interview med Garth Murray om karrieren i NHL herunder: