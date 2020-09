Kakeeto belønnes for hårdt arbejde

FODBOLD:Det er efterhånden fem år siden, at den ugandiske midtbanespiller Robert Kakeeto landede i AaB.

Dengang som bare 20-årig og særdeles forsagt midtbanespiller, der skulle kæmpe hårdt for at bevæge sig op i hierarkiet.

Men det har han formået, og torsdag kunne han så sætte sin underskrift på en ny aftale med AaB, der holder ham i klubben frem til sommeren 2023.

- Jeg er selvfølgelig meget, meget glad. Det er det her, jeg har arbejdet hårdt for, og det er dejligt, at det nu er lykkedes, siger Robert Kakeeto, der nu også er begyndt at gennemføre sine interviews på dansk - selvom han stadig er en stille fyr.

Robert Kakeeto havde en glimrende periode efter Corona-pausen, hvor han endte med at spille 11 kampe i juni og juli - syv af dem som starter - og indtil det sidste lignede han også en kandidat til startopstillingen i sæsonpremieren mod Lyngby, inden han blev overhalet indenom af Pedro Ferreira.

- Det har været et rigtig godt år for mig, og jeg er glad for, at jeg har fået spillet så meget. Jeg har fået en god mulighed for at vise, hvad jeg kan, så det har været positivt. Det viser, at det kan betale sig at arbejde hårdt hver eneste dag til træning, og jeg synes stadig, at jeg lærer noget hele tiden. Jeg ved, hvor min styrker er, hvad jeg skal gøre for, at holdet kan vinde kampe, siger Robert Kakeeto.

Oprindeligt fik han sit store gennembrud i sæsonen 2017-2018, hvor han startede inde i syv kampe og fik spilletid i yderligere fem. Men i den efterfølgende sæson fik ah kun spilletid i en enkelt kamp, og derfor kunne det så ud til, at hans eventyr i AaB var ved at være slut.

- Jeg var da begyndt at tænke over det, og jeg havde snakket med min agent, om vi måske skulle finde en ny klub til mig. Men så kom Corona-pausen, og pludselig fik jeg mulighed for at spille bagefter. Jeg har følt mig rigtig frisk og har vist mig godt frem til træning og også i testkampene. Så nu håber jeg bare, at jeg får mulighed for at spille endnu mere, siger Robert Kakeeto.