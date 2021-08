Kakeeto bliver lejet ud til Skive

FODBOLD:26-årige Robert Kakeeto, der hidtil har spillet 43 kampe for AaB, er for resten af indeværende sæson udlejet til Skive I.K., hvor også Oliver Børsting er på leje sæsonen ud. Det skriver AaB på klubbens hjemmeside.

- Med den nuværende konkurrencesituation på vores midtbane står Robert ikke til at skulle spille mange førsteholdskampe. Derfor er vi i fællesskab blevet enige om, at et lejemål med mulighed for spilletid vil være det bedste for Robert, siger sportschef Inge André Olsen.

- I den forbindelse er det selvfølgelig glædeligt, at vi har kunnet indgå en etårig lejeaftale med en god klub som Skive I.K., så Robert kan blive matchet på et godt niveau og fortsætte sin udvikling, siger Inge André Olsen.

Robert Kakeeto kom til AaB fra Uganda i 2013, og han ser nu frem til et ophold i Skive I.K.

- Jeg har hørt gode ting om klubben, og forhåbentlig kan jeg få en masse spilletid i denne sæson, så jeg står stærkt, når jeg til sommer vender tilbage til AaB, siger Robert Kakeeto.

Robert Kakeeto, der har to A-landskampe for Uganda på cv’et, er på kontrakt i AaB til sommeren 2023.