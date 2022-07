Kakeeto efter udlejning: - Lidt hårdt at forlade min "barndomsklub"

FODBOLD:Robert Kakeeto udlejes til 3. divisionsklubben Middelfart Boldklub indtil 30. juni 2023, hvor uganderen også har kontraktudløb i AaB.

AaB tager dermed afsked med 27-årige Robert Kakeeto, som kom til AaB fra hjemlandet Uganda i 2013. I sine første år i AaB var han tilknyttet Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, mens han spillede ungdomsfodbold i AaB.

Robert Kakeeto fik sin førsteholdsdebut for AaB i 2016, og i alt har midtbanespilleren opnået 43 kampe for AaB samt været på lejeophold i Jammerbugt FC, HIFK Fotboll i Finland og senest Skive I.K. i den forgangne sæson.

- I de ni år, der er gået, siden Robert kom til AaB, har udviklet sig både sportsligt og personligt, og han har med sit rare væsen og gode humør været særdeles vellidt af alle i klubben, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

- Med vores nuværende konkurrencesituation på midtbanen er udsigten til spilletid imidlertid minimal for Robert. Derfor er vi glade for at kunne indgå en lejeaftale med Middelfart Boldklub, hvor han forhåbentlig kan få en masse spilletid og udvikle sig, siger Inge André Olsen.

Robert Kakeeto finder det vemodigt at forlade AaB efter ni år i klubben, men glæder sig til sine nye udfordringer i Middelfart.

- Det er da lidt hårdt at sige farvel til AaB efter mange gode år. AaB er den første europæiske klub, jeg har spillet i. Den føles lidt som min barndomsklub, og jeg har fået rigtig mange gode venner i AaB – både gennem min ungdomstid og på Superligaholdet, så klubben betyder meget for mig, siger den 27-årige ugander i pressemeddelelsen.

- Men nu ser jeg også frem til at komme til Middelfart Boldklub. Jeg har været i klubben de seneste par dage og mødt en masse gode mennesker. Det er en god klub med nogle gode spillere, og jeg ser frem til at spille med dem og forhåbentlig få godt med spilletid, siger Robert Kakeeto.

Robert Kakeeto har foruden de 43 AaB-kampe blandt andet også optrådt to gange for Ugandas A-landshold.