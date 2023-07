Kakeeto takker for sine 10 år i AaB med en rørende afskedssalut

AALBORG:Ved udgangen af juni sluttede en epoke, da Robert Kakeeto officielt var fortid i AaB. Det var et punktum på 11 års ansættelsesforhold i den nordjyske fodboldklub, der kom til en officiel slutning.

Selvom han har været lejet ud et hav af gange, så er det bemærkelsesværdigt, at en spiller har været på kontrakt 10 år i træk hos AaB.

Det er kun folk som Jakob Ahlmann, Patrick Kristensen og Rasmus Würtz, der kan prale af den slags. Undervejs var Robert Kakeeto dog lejet ud til mange forskellige klubber. Jammerbugt FC, Helsinki IFK, Skive og Middelfart havde alle undervejs glæde af midtbanespilleren fra Uganda.

Nu ligger det fast, at Robert Kakeeto skifter titlen som AaB-spiller ud med Middelfart, hvor han har tegnet kontrakt for den kommende sæson.

- Det er jeg ekstremt glad for. Jeg har haft som mål, at jeg meget gerne ville blive i Danmark, fordi det er her, jeg føler mig hjemme, siger Robert Kakeeto.

Danmark er blevet hans andet hjemland, og forholdet til AaB og Aalborg vil for altid være noget helt særligt for Robert Kakeeto.

- Jeg er trist over, at jeg nu vinker endegyldigt farvel til Aalborg som min hjemby, fordi jeg elsker byen, og jeg føler mig hjemme i Aalborg. Jeg har mødt så mange fantastiske mennesker i byen, så det er svært at sige farvel, siger Robert Kakeeto.

Han har mange gode minder fra sin tid i byen, der grænser op til Limfjordens sydlige bred, og der er mange følelser involveret, når talen falder på AaB.

- AaB vil altid være noget helt særligt for mig. Det var min første klub i Europa, og jeg kan huske, hvordan det var stort for mig at få chancen i en europæisk klub. Jeg ønsker klubben alt det bedste, og jeg ønsker af hele mit hjerte, at AaB rykker op i Superligaen igen. Det tror jeg også de gør, for deres hold er for godt til at spille 1. division, siger Robert Kakeeto.

Nu skal han tørne ud for Middelfart i 2. division. Han var selv en af nøglespillerne på det Middelfart-hold, der ret suverænt rykkede op fra 3. division i den seneste sæson.

- Jeg har fundet mig godt til rette i Middelfart, og heldigvis kan jeg få lov til at fortsætte i klubben. Jeg glæder mig meget til at spille 2. division, og jeg er sikker på, at vi nok skal klare os godt i den række, siger Robert Kakeeto.