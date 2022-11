Kakeeto vil lave pokaloverraskelse: - Det bliver ikke nemt for AaB

MIDDELFART:43 kampe blev det til i AaB-trøjen for Robert Kakeeto, der nåede at være i klubben i en periode over ni år. Den 27-årige midtbanespiller blev i sommerens transfervindue lejet ud til Middelfart, hvilket reelt er et farvel til AaB, da Kakeetos kontrakt med AaB udløber næste sommer, hvor lejemålet også ophører.

Derfor er det på flere måder en speciel kamp, der venter Robert Kakeeto, når Middelfart onsdag skal møde AaB i pokalturneringen.

- Jeg er bare glad for at skulle møde alle mine venner fra AaB igen. Jeg har mange venner i klubben, og jeg havde en god tid i AaB, så det bliver sjovt at spille mod dem. Jeg føler, AaB er min barndomsklub, fordi det var den første klub i Europa, som jeg spillede for, siger Robert Kakeeto.

Han nyder tilværelsen i Middelfart. Kakeeto har været fast mand for Middelfart, der topper 3. division. Her har han fået en vigtig rolle hos Christian Eriksens barndomsklub. Der er ingen tvivl om, at fynboerne vil rykke op i 2. division i denne sæson.

- Jeg har fået masser af spilletid, og det var derfor jeg kom til klubben. Derfor er jeg glad for mit skifte, for jeg får den spilletid, som jeg gerne vil have, siger Robert Kakeeto.

- Vi har spillet godt, og jeg er glad for at kunne hjælpe klubben med at forsøge at rykke op. Vi skal rykke op. Det er målet, siger Robert Kakeeto.

Det er notorisk en stor kamp for en 3. divisionsklub, når man trækker et superligahold.

- Jeg håber, det bliver en god kamp, for det er sjovt for Middelfart at møde en stor klub som AaB, siger midtbanespilleren.

Han forventer ikke, at det bliver nogen let kamp for den tidligere arbejdsgiver. Der er nemlig tale om en lille hjemmebanefordel for Middelfart.

- Det bliver en tung bane, som vi skal spille på. Det er en lille fordel for os, og jeg forventer, at det kan blive en svær kamp for AaB. Vi har gjort det godt, og min forventning er, at vi kan spille en god kamp mod AaB. Det bliver ikke nemt for AaB, siger Robert Kakeeto.

Han sad og fulgte med, da AaB søndag tabte 1-2 til Silkeborg i en kamp, som Kakeeto mener, AaB burde have fået point ud af.

- De spillede godt mod Silkeborg. Det har de gjort i de seneste to kampe, så jeg håber, at det går den rigtige vej for AaB, siger Robert Kakeeto.

Når hans kontrakt løber ud næste sommer, skal han på klubjagt, og her har den tidligere AaB-spiller ét stort ønske.

- Jeg vil meget gerne finde en anden dansk klub. Jeg er blevet glad for at bo i Danmark og har lært sproget, så jeg vil meget gerne finde en anden dansk klub, hvis det kan lade sig gøre, siger Robert Kakeeto.

Der er kickoff i Middelfart onsdag klokken 13.30.